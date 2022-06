Franquias para todos os gostos: feira apresenta novidades e tendências do setor

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 21 de junho de 2022.

O mercado de franquias oferece diversas marcas como cookies, mini calzones, buffets, reparos de celular, piscinas, aluguel de materiais de construção, lavanderia e até implantes dentários com o modelo de negócio pronto e com marcas reconhecidas. É um setor que cresceu 14% em 12 meses e fatura cerca de R$ 185 bilhões ao ano.

Os empreendedores interessados em conhecer mais desse setor poderão participar da ABF Franchising Expo, que ocorre de 22 a 25 de junho no Expo Center Norte, em São Paulo, e contará com cerca de 450 marcas expositoras dos mais variados segmentos, com investimento inicial a partir de R$ 10 mil até mais de R$ 2 milhões, possibilitando aos participantes conhecer, tirar dúvidas e se informar sobre o mercado de franquias.

Abaixo seguem algumas marcas destaques da feira e suas novidades.

5àsec – Com a meta de fechar o ano com 550 pontos de vendas e crescimento de 25% no faturamento, a 5àsec irá apresentar as informações sobre os novos formatos de trabalho da franquia: HUB e de Autosserviço. Com um investimento menor, o modelo não precisa dos maquinários, com um espaço mais enxuto, mas com localização estratégica e irá atuar com foco 100% no comercial. Já o franqueado da loja padrão que deseja ter o serviço em seu espaço, tem a vantagem de aumentar a receita da operação, sem ter custos extras com aluguel de outro ponto ou custos fixos com maior número de colaboradores, água, energia e demais insumos. Outra aposta da 5àsec é o modelo de lavanderia de autosserviço, visando atender os novos hábitos de consumo em diferentes estados brasileiros.

Calçados Bibi – Com mais de 70 anos de atuação no país e com meta de chegar em 100 lojas em diferentes países da América Latina até 2030, a Calçados Bibi conta com dois modelos de negócios, o Standard e Light, que é implantado de acordo com o perfil de cada cidade. O foco da Bibi nesse ano será em continuar os investimentos em inovação, manufatura e na eficiência das lojas, e o plano de expansão visa a implantação de 37 unidades, sendo 25 em território nacional e 12 no exterior, para fechar 2022 com 183 pontos de venda.

Casa do Celular – Rede nascida em Santarém que participa pela primeira vez do evento trazendo o sonho de seu fundador Darlan Almeida que, mesmo depois de quebrar sete vezes, lançou a Casa do Celular e hoje conta com mais de 170 lojas espalhadas por 22 estados brasileiros. Com mais de 10 anos no mercado, a Casa do Celular lança no evento um modelo mais enxuto e espera chegar a 300 lojas até o final deste ano.

Casa do Construtor – Rede franqueadora de locação de equipamentos para construção civil, pequenos reparos, manutenção, limpeza pesada e jardinagem para o dia a dia que oferece opções para todas as fases da obra, como container, andaime, betoneira, rompedor, misturador, compactador de solo, gerador e até itens mais leves como furadeira e serras. Com mais de 450 unidades em todo o país e 3 unidades no Paraguai, a Casa do Construtor registrou, em 2021, o faturamento de mais de R$ 500 milhões, com crescimento de 54% em relação a 2020.

Divino Fogão – a marca conhecida pelas comidas da fazenda apresenta o novo modelo de negócio ‘Pra toda fome’. Com quase 200 pontos de venda, a rede projeta um crescimento de 10% em 2022 e pretende abrir 20 novas operações, sendo 10 restaurantes em shopping centers e 10 dark kitchens. O plano de expansão é nacional, mas a marca planeja implantar novas unidades, principalmente, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e região Norte do Brasil. Já para os negócios destinados à entrega em domicílio, a oportunidade é para todas as regiões brasileiras que não contam com uma loja física.

iGUi – Com 27 anos de mercado, sempre inovando nos produtos e serviços, a Rede iGUi é líder mundial no segmento de piscinas em PRFV, segundo a ABF e acumula nove Selos de Excelência, contando com mais de 1.200 unidades, entre máster franquias (fábricas), lojas de piscinas iGUi, Splash e UNLIMITED, e franquias TRATABEM no Brasil, além de lojas iGUi e fábricas no exterior, em seis continentes.

Mini Kalzone – 1ª rede de franquias no Brasil do segmento de alimentação de calzones, a Mini Kalzone vem crescendo de forma orgânica e sustentável, desde 1993, e hoje atende com produção e logística próprias com mais de 125 lojas, em 12 estados do Brasil. A rede oferece modelo de negócios em lojas em shoppings ou de rua, com sistema de autoatendimento e possibilidade de drive thru. Uma franquia com resultados comprovados e reconhecimento de mercado: eleita franquia 5 estrelas da PEGN e premiada com o selo de excelência em franchising (2021 e 2022) pela ABF.

Mr. Cheney – A rede de cookies tipicamente americanos lança um novo modelo de negócio, o de Dark Kitchen, ou seja, com foco apenas em delivery e sem salão. A outra novidade é um plano focado na expansão em aeroportos pelo Brasil, além dos tradicionais shoppings. A meta é inaugurar 30 dark kitchens e 25 lojas físicas nos próximos dois ou três anos, superando as 130 unidades em operação. Com isso, o Mr. Cheney projeta fechar 2022 com um faturamento de cerca de R$ 90 milhões.

Oral Sin – rede de franquias de implantes dentários do País, a Oral Sin, conta com mais 450 unidades no país e pretende até o fim de 2022 chegar a 730 unidades, com o crescimento de 50% em faturamento. Com tecnologias digitais ligadas à odontologia, além dos implantes, a rede oferece atendimento clínico humanizado, próteses dentárias e estética dental. A rede apresenta no evento seus quatro modelos de negócios com tecnologia de ponta, reconhecido e condecorado pelo 4º ano com o Selo de Excelência da ABF.

29ª ABF Franchising Expo

Local: Expo Center Norte – Pavilhões Branco e Azul

Quando: 22 a 24/06 das 13h às 21h e 25/06 das 11:30h às 18h30

Website: www.abfexpo.com.br