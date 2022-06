AVC: hospital uberlandense ganha certificação de excelência no atendimento

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 22 de junho de 2022.

O Hospital Mater Dei Santa Genoveva, em Uberlândia, foi contemplado com a premiação internacional Strokeready da iniciativa Angels Awards, que reconhece e homenageia equipes dedicadas à prática relacionada com o acidente vascular cerebral (AVC) e estabelecem uma cultura de monitoramento continuada. Atualmente o complexo hospitalar conta com suporte da equipe de neurologia e neurocirurgia, associado as equipes de radiologia e radiologia intervencionista 24 horas por dia, estando apto a atendimento de pacientes com suspeita de AVC com alta complexidade.

De acordo com o neurologista Dr. Vinícius Teodoro, o complexo hospitalar dispõe de equipamentos de imagem

e de centro cirúrgico voltados para o atendimento rápido do paciente com suspeita de AVC. “É importante ter uma equipe de pronto atendimento para AVC, que siga os protocolos atuais de diagnóstico e tratamento com padrão internacional. As equipes de neuroradiologia e neurocirurgia ficam de prontidão para qualquer necessidade especial, inclusive resgate mecânico de trombos em casos de AVC isquêmico de grandes vasos”, informa.

O atendimento rápido nos casos de AVC pode fazer total diferença na recuperação do paciente, reduzindo possíveis sequelas. O envolvimento e o compartilhamento das melhores práticas permitem que o hospital melhore continuamente o programa de atendimento ao AVC para atender às necessidades de um ambiente de assistência à saúde em constante mudança. “As equipes de administração, enfermagem, médica e radiológica seguem protocolos específicos para o rápido diagnóstico de AVC, bem como de seu tratamento”, explica Dr. Teodoro.

O Angels Award foi lançado na Europa e desde 2018 na América Latina, para reconhecer e honrar o comprometimento de profissionais e hospitais comprometidos em qualificar o atendimento ao AVC, estimulando uma cultura de monitoramento de indicadores. “A premiação representa a conformidade do atendimento e dos protocolos seguidos pelo nosso hospital, a serem os mesmos utilizados em hospitais internacionais de ótima qualidade”, comemora o médico.