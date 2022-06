As vantagens dos benefícios flexíveis para as áreas de RH

* Por: DINO - 22 de junho de 2022.

Motivação e engajamento, e mais recentemente retenção, são as palavras mágicas que circulam entre as reuniões e rodas de conversas dos profissionais de RH. Hoje, não importa qual seja o segmento, manter um bom profissional feliz e satisfeito é premissa das empresas que querem ser consideradas “o melhor lugar para se trabalhar” e os benefícios corporativos são um grande diferencial. Mas diante de desejos e necessidades tão diferentes, como atender a necessidade de cada colaborador de forma customizada?

Em um cenário de tantas opções para agradar os colaboradores, os profissionais de RH dessas empresas se sentem perdidos no momento de tomar a decisão de quais benefícios irão motivar seus colaboradores, ou ainda qual parceiro apresenta a melhor relação de retorno sobre o investimento.

Os benefícios corporativos flexíveis são uma oportunidade que a empresa dá aos colaboradores para escolherem as opções mais relevantes de acordo com seus interesses a partir de opções já determinadas, seguindo a cultura da organização e a legislação de cada setor. Há um tempo, diversas empresas têm investido em tendências e inovação no ambiente corporativo para reduzir o turnover, insatisfação dos colaboradores e das equipes. Entre as iniciativas, que tangenciam e podem ajudar a reverter este cenário, está o investimento em uma cultura corporativa engajadora que aproxima ambos os lados.

Toda empresa precisa criar uma identificação entre sua marca empregadora e o seu colaborador, assim como novas experiências de trabalho que aumentem a satisfação e motivação do time. Lucas Fernandes, Líder de Gente e Gestão da Caju, conta quais as vantagens ao adotar benefícios flexíveis que ajudam a reforçar a cultura e os valores da empresa:

Flexibilidade

Quem planta flexibilidade na sua empresa colhe mais inovação para sua marca e satisfação para seus colaboradores. A adoção dos benefícios flexíveis oferece em um cartão, que funciona no virtual e físico, uma experiência multibenefícios, os quais vão desde vale-alimentação e transporte, até home office, cultura, saúde e educação. A solução possibilita mais liberdade para o colaborador e mais controle e suporte ao RH.

Conveniência e satisfação

Cada vez mais os colaboradores querem aproveitar seus benefícios por inteiro e buscam viver uma experiência mais flexível na sua vida e no trabalho. Já para os profissionais de RH, a praticidade para solicitar benefícios e menos tempo gerenciando a entrega de cartões têm se tornado um aliado do trabalho.

Experiência integrada

Desde a tecnologia intuitiva e amigável até o suporte consultivo de atendimento sobre o serviço e produtos, a experiência da adoção das soluções flexíveis traz muito mais sabor para o RH e colaboradores, que desfrutam de uma vivência simplificada de gestão e uso, tendo suas necessidades de benefícios atendidas com poucos cliques.

Respeito à individualidade

Com a construção de equipes cada vez mais diversas, as empresas e profissionais de RH precisam aprender a lidar com vivências e realidades ainda mais heterogêneas. Para criar um ambiente de trabalho inclusivo, equitativo e confortável é preciso que a empresa forneça ferramentas que suportem a necessidade particular de cada pessoa desses grupos, como uma solução de benefícios flexíveis.

Segurança jurídica

O RH seleciona as categorias de benefícios que deseja oferecer aos funcionários, bem como estipula limites e pode optar pela possibilidade ou não de transferência de valores entre as categorias de benefício, permitindo, nesse cenário, que os colaboradores ajustem os valores de acordo com as suas necessidades. Dentro dessas definições, algumas empresas viabilizam a transferência instantânea de saldo de uma modalidade para outra de forma segura, legal e gratuita.

O mercado de benefícios é apenas uma das possibilidades encontradas pela área de Recursos Humanos para repaginar o ambiente corporativo. A implementação desse sistema traz vantagens para o RH e também aos colaboradores. Esta é a forma para tornar as experiências das empresas e pessoas mais interativas, intuitivas e vivas, e de revolucionar como lidam com os benefícios corporativos.