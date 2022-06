Chegada do 5G gera oportunidade para o mercado de PABX Virtual

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de junho de 2022.

O Brasil se prepara para receber a tecnologia 5G, prevista para ser implantada nas capitais do país em setembro. A nova rede irá gerar oportunidades em diversos mercados, como o PABX Virtual, que emprega a telefonia VoIP, recurso utilizado para realizar chamadas através da internet para telefones fixos e móveis. Atualmente o 4G já garante essa funcionalidade, e usuários dessa tecnologia conseguem utilizar seus smartphones como ramal corporativo. A chegada do 5G poderá garantir maior qualidade do serviço.

Para Cristiano Ikari, CEO da IUNGO, empresa que atua no mercado de PABX Virtual há mais de 4 anos, a nova geração de internet proporcionará diversos benefícios para o setor de telefonia em nuvem: “O 5G vai facilitar a expansão no mercado de pequenas e médias empresas, pois a área de cobertura dessa nova tecnologia será ainda maior que a do 4G, e isso vai incluir muitas dessas empresas numa rede móvel e de alta velocidade”, relata.

Essa evolução também permitirá a interconexão de diversos equipamentos em casa ou no escritório, desse modo, trabalhadores que atuam na jornada híbrida também serão beneficiados com o serviço de 5G. Com isso, o mercado de PABX Virtual vê como um grande combustível no segmento, uma vez que o produto viabiliza o atendimento ao cliente, independentemente do local que o atendente esteja.

A Anatel estima ser possível usar amplamente o 5G no Brasil devido a sua cobertura e maior densidade de usuários por antena, desse modo, cidades com menor densidade de habitantes e locais mais remotos serão beneficiados.

Cristiano afirma que essa oportunidade, aliada ao aumento significativo da rede em fibra óptica, irá trazer novos clientes para a sua operação: “A chegada do 5G e a expansão da internet baseada na tecnologia de fibra óptica vai acelerar a troca da telefonia convencional para os serviços de telefonia em nuvem e o crescimento da IUNGO”, destaca.

Cabe ressaltar que o 5G está em fase de testes e que a implantação para todas as cidades do Brasil com mais de 30 mil habitantes está prevista para ocorrer até julho de 2029.

