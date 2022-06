Cibersegurança em tempos de trabalho híbrido é o foco do Connecting Point

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 22 de junho de 2022.

O movimento que obrigou que os profissionais atuassem desde suas casas, ou seja, fora do monitoramento rígido das redes das empresas, resultou na adoção de um modelo híbrido de trabalho. Hoje em dia, tornou-se muito comum o fato dos funcionários trabalharem alguns dias no escritório e, em outros, de forma remota. Essa nova realidade ainda representa um grande desafio para as áreas de cibersegurança das companhias que buscam evitar os riscos de ataque via um canal aberto, de forma involuntária, pelo colaborador.

Pensando nesse cenário, a NEC promove mais uma edição do evento digital Connecting Point, que visa discutir assuntos com foco mais técnico voltados ao dia a dia de cada área. Na sessão do dia 23 de junho, às 11h, a multinacional japonesa destaca o tema “Proteção e Segurança no mundo híbrido: um olhar de ponta a ponta da segurança cibernética para a gestão de um ambiente resiliente”, que contará com a condução de Daniel Aragão, head de cibersegurança da NEC Latam, e com a participação de dois profissionais da Dell Technologies – Sabrina Faria, especialista de segurança em endpoints, e José Ricardo Ribeiro, engenheiro de sistemas da multinacional norte-americana para Latam.

Na ocasião, os especialistas, que representam as duas empresas parceiras, NEC e Dell Technologies, vão destacar as melhores estratégias e práticas de segurança cibernética e de gestão de risco, de acordo com os padrões mais modernos do mercado. O debate também vai abordar os impactos pós-covid, as pressões regulatórias sobre a proteção de dados, os cuidados para afastar os riscos dos equipamentos e dos dados no uso diário pelos usuários, bem como a demonstração da solução Absolute, da Dell.

Segundo Aragão, as duas empresas parceiras têm em comum o fato de valorizarem a cultura de segurança cibernética e reconhecerem os impactos da questão regulatória sobre a proteção de dados, ao passo que entendem que é necessário fazer mais do que somente introduzir produtos com tecnologia de ponta na rede. “Estamos falando de processos contínuos e estruturados em governança, porque sempre existirão novos desafios para profissionais de tecnologia e segurança da informação. A manutenção de esforços é que permite uma visibilidade ampla e profunda das vulnerabilidades do ambiente”, afirma o head de cibersegurança da NEC.

SERVIÇO:

Connecting Points – Proteção e Segurança no mundo híbrido: um olhar de ponta a ponta da segurança cibernética para a gestão de um ambiente resiliente

Data: 23 de junho de 2022

Horário: Às 11h

Inscrição: https://hubs.li/Q01dNqBj0