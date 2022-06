Mercado de RPA e Hiperautomação deve ir à US$ 26 bi até 2027

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 22 de junho de 2022.

Recente relatório publicado pela instituição de pesquisa ReportsnReports aponta que o mercado de RPA e Hiperautomação deve alcançar US$ 26 bilhões até 2027. Intitulada RPA and Hyperautomation Market Global Business Function (IT, Operations & Supply Chain, and HR), Key Players and Forecasts to 2027, a pesquisa revela que os mercados citados devem ter um crescimento anual composto (CAGR) de 23.1% entre 2022 e 2027, passando de US$ 9.2 bilhões a US$ 26 bilhões.

PMEs em destaque

O relatório indica que as pequenas e médias empresas são as maiores responsáveis pelo rápido aumento do mercado de RPA e Hiperautomação no período. O aumento da demanda por essas tecnologias foi apontado como um diferencial para a expansão de RPA e Hiperautomação em uma escala global, impulsionado pela procura por eficiência e redução de custos pós-pandemia de COVID-19.

A região da Ásia e Pacífico (APAC) também foi destacada como a área do planeta que mais tem interesse por essas tecnologias, registrando o maior CAGR para os anos de 2022 a 2027. Pesquisa recente da Ernst Young também aponta a América Latina como potencial mercado de RPA, sendo responsável por 15% da demanda global pela tecnologia de automação digital.

“Em se tratando de otimização de fluxos de trabalho, o RPA se destaca pela rapidez na implantação e custo acessível. Isso tem chamado atenção de PMEs, o que por sua vez acarreta em um cenário próspero para prestadores de serviços de TI que desejam expandir seu portfólio e escalar seus negócios através de uma nova tecnologia de alta demanda”, aponta Thiago Carlucci, Head de Marketing da ElectroNeek, empresa de automação RPA.