Desempenho de Topo！O Lançamento Global Online ZOVOO 2022 será realizado em breve

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de junho de 2022.

O Lançamento Global Online de Produtos ZOVOO 2022 terá início às 22 horas (GMT+8) do dia 29 de Junho. A ZOVOO vai atingir um novo pico no campo do vaping com a nova experiência que os produtos de vaping descartáveis ultrapassam de forma abrangente, e definir um novo padrão de vapes descartáveis na nova era.

Após a ZOVOOO ter lançado oficialmente a carta convite para o lançamento global de produtos online em 2022, alguns meios de comunicação social estrangeiros também publicaram recentemente a carta convite nos seus meios de comunicação social. O evento terá lugar oficialmente a 29 de Junho com o tema “Desempenho de Topo”.

Os utilizadores podem assistir ao evento online a partir do site oficial da ZOVOO, do seu Instagram, Facebook e Youtube. A ZOVOO vai lançar oficialmente a nova geração de tecnologia de núcleo cerâmico GENE TREE e lançar o revolucionário novo produto DRAGBAR R6000, que é conhecido como o 1º Pod Mod descartável na indústria. Todos os interessados devem prestar atenção ao instagrama oficial da ZOVOO (@zovoo_official). Serão seleccionados 1000 novos testadores de produtos para experimentar os novos produtos.

A ZOVOO tem feito grandes progressos ultimamente. A ZOVOO fez uma aparição incrível na Vaper Expo UK no mês passado com a colecção DRAGBAR Star. Com tecnologia vaping inovadora e aperfeiçoada e boa reputação de marca, a ZOVOOO ganhou o prémio “Best Newcomer” nos Prémios Vapouround. Logo após seis meses da sua listagem, a ZOVOOO emergiu com sucesso como um cavalo negro na indústria, ganhou reconhecimento por unanimidade e recebeu grande atenção dos utilizadores.

A ZOVOO tem demonstrado parte da tecnologia GENE TREE em exposições mais recentes. A GENE TREE, recentemente melhorada, aperfeiçoou ainda mais o grau de redução dos núcleos cerâmicos, prolongou a vida útil dos mesmos, e trouxe aos utilizadores uma experiência de vaping mais natural e agradável. Este evento irá anunciar oficialmente a tecnologia, assim como dados mais detalhados para mostrar a experiência revolucionária que ela oferece.

A ZOVOO irá lançar quatro novos produtos descartáveis, incluindo o 1º Pod Mod DRAGBAR R6000 descartável, um produto de núcleo cerâmico chamado DRAGBAR Z700 GT. Adicionalmente, existem dois novos produtos, DRAGBAR F8000 e VINCIBAR F2500. Continue a prestar atenção ao lançamento do novo produto ZOVOO, que irá revelar o mistério de todos os novos produtos.

A ZOVOO vai aproveitar o lançamento do novo produto como uma oportunidade para convidar os utilizadores de todo o mundo a criarem e testemunharem colectivamente o desempenho de topo da ZOVOOO na nova era do vaping a 29 de Junho. Há mais surpresas que valem a nossa expectative!

Sobre a ZOVOO

A ZOVOO, como uma nova marca de vape pré-preenchida, foi altamente classificada pela indústria imediatamente após o seu lançamento, no final de 2021. Até à data, possui uma linha de produtos completa que cobre os cenários de utilização do utilizador. A ZOVOO adopta a afinidade e vitalidade como o mote principal da marca, focando-se nas necessidades dos utilizadores de moda urbana. Hoje em dia, os produtos de ZOVOOO são vendidos em mais de 70 países e regiões na América do Norte, Europa e Ásia. A ZOVOOO pretende valorizar e reforçar o intercâmbio e a cooperação a longo prazo em tecnologia, marca e cadeia de fornecimento, e promover a inovação e o desenvolvimento da indústria vape. Para mais informações, visite https://www.izovoo.com/, e siga o nosso Instagram, Facebook e TikTok.

Contacto para meios de comunicação: [email protected]

Contacto de negócios: [email protected]

Aviso: Este produto pode ser utilizado em conjunto com e-líquidos que contenham nicotina. A nicotina é um produto químico viciante.

Empresa: Shenzhen Woody Vapes Technology Co.,ltd

Pessoa de contacto: Fiona

Email: [email protected]

Website: https: //www.izovoo.com/

Cidade: Shenzhen

Morada: 19/F, Block A, Coolpad Building, High-tech Industrial Park (North Zone), Nanshan District, Shenzhen.