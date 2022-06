Aumento de consumo de gás amplia importância da segurança no trabalho

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de junho de 2022.

A Supergasbras, empresa do Grupo SHV, líder mundial na distribuição de GLP, estendeu de três para sete meses a sua campanha anual sobre segurança no trabalho. A ampliação do programa está relacionada com o aumento do consumo de gás pelas famílias brasileiras durante a pandemia, o que impacta diretamente no tempo médio de uso dos botijões e, consequentemente, no volume de trabalho dos colaboradores. O período do inverno também contribuiu para maior demanda de GLP. Intitulada “Campanha da alta produtividade 2022”, o projeto está sendo aplicado em todas as unidades da companhia no Brasil.

Gerente de Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Supergasbras, André Monteiro explica que a ação é composta de sete passos. Mensalmente, será abordado um tema para ser trabalhado com os colaboradores visando a transformação da cultura de segurança e saúde.

Entre eles, está o “Eu lidero pelo exemplo”. Neste caso, o objetivo é incentivar os liderados através das atitudes e da coerência de seus líderes. A empresa ainda promove uma outra ação baseada na ambição de alcançar o “Desafio Acidente Zero”, que conta com uma série de ações de treinamento e comunicação integrada, como adesivação de caminhões, máquinas e equipamentos de proteção.

“Recentemente batemos nosso recorde de dias sem acidente de trabalho com afastamento. O objetivo é reforçarmos a cultura de segurança e saúde em todas as nossas atividades para eliminarmos o risco de acidentes. Mas isso não bastaria se não tivéssemos também o fundamental comprometimento dos colaboradores com a prevenção de riscos e a segurança”, completa André Monteiro.