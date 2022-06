Campeonato Mundial dos Alunos Criativos com Tecnologias Adobe será em julho

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de junho de 2022.

A Seletiva Brasil, braço nacional do Campeonato Mundial dos Alunos Criativos com Tecnologias Adobe, aconteceu em maio, em diversos estados do Brasil, simultaneamente. Na finalíssima, participaram 40 estudantes de 16 a 22 anos de idade, que criaram peças para Campanhas de mídias sociais da ONG Instituto Sorrir para a Vida, que cuida da dentição de crianças com câncer e em situação de vulnerabilidade.

Voltado para estudantes de design, ilustração, publicidade, fotografia e artes, o campeonato tem como objetivo premiar os novos profissionais que se utilizam de técnicas possibilitadas pelas ferramentas Adobe.

A participação dos alunos criativos é gratuita na Seletiva e no Campeonato Mundial. É necessário ter a Certificação Profissional da Adobe, que pode ser feita nas Universidades apoiadoras da Seletiva.

Organizada pela ENG DTP & Multimídia, a Seletiva Brasil tem como objetivo testar as habilidades de design dos participantes e definir os dois melhores avaliados para representar o Brasil no Certiport’s Adobe Certified Professional World Championship – o Campeonato Mundial dos Alunos Criativos com Tecnologias Adobe.

O corpo jurado desta edição foi composto por: Gustavo Oliveira, de Goiânia, que sagrou-se vice-campeão Mundial do Campeonato no ano passado; Ailton Santos Silva, de São Paulo, conhecido professor e coordenador de cursos de Design; Marcelo Pereira, do Rio de Janeiro, Pesquisador e coordenador de cursos de Artes e Design; e Isabela Polido, pós-graduada em Mídias Sociais, e coordenadora da Organização da Seletiva 2021 e 2022.

Os representantes brasileiros

Os vencedores da edição deste ano e que irão participar do campeonato mundial foram Manuela Cunha Campos, aluna do SENAI – Porto Alegre/RS; e Eduardo Corrêa Sproesser, aluno da ESAMC – Campinas/SP.

Na edição deste ano, o SENAI conquistou três das primeiras colocações da Seletiva, no chamado Top 10. Segundo o superintendente de Educação Profissional e Superior do SENAI Nacional, Felipe Morgado, “A conquista reflete o alto desempenho que os alunos do SENAI têm apresentado, num cenário de grandes e profundas mudanças estruturais no trabalho, cada vez mais com uso de tecnologias, onde o SENAI tem investido decisivamente”.

Já a Diretora Acadêmica da ESAMC – Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação, Daniella Rubbo; “Depois de dois anos muito duros de pandemia, foi sensacional estar ao lado do Eduardo nessa conquista incrível. Toda a comunidade ESAMC se sente campeã”, finalizou.

O Mundial de 2022

A competição internacional acontece no fim de julho de 2022 na Califórnia e vai reunir competidores de mais de 90 países. A premiação ao campeão é de 7mil dólares, 3.5 mil ao vice-campeão, e 1.5mil ao terceiro lugar.

A organização da Seletiva continua com a ENG para 2023, que é parceira da Adobe e da Certiport, que faz a gestão de aplicação de das Certificações da Adobe no Brasil. Conforme Venegas, diretor da ENG: “A empresa abraçou o desafio por acreditar nas potencialidades dos alunos brasileiros e futuros profissionais, tendo iniciado o projeto de Representação brasileira no campeonato, em 2019. Neste ano, o nível foi ainda mais alto, com os alunos muito bem preparados, e sabendo dos desafios que seriam encontrados”, finaliza.

Com patrocínio da ENG e XP Pen, o evento conta ainda com o apoio do SENAI (SP, RJ, PR, RS, SC, GO, DF), da UNICARIOCA Centro Universitário, da UVA – Universidade Veiga de Almeida, da PUC-SP, da PUC-RIO, da Universidade Vila Velha, Universidade Cruzeiro do Sul, FIAP, UMC Universidade Mogi das Cruzes, Instituto Mauá de Tecnologia, Uninter, Universidade Tuiuti do Paraná, UDESC, IFSC, Universidade Anhembi-Morumbi, ESAMC e FAESA.

No ano passado foi organizado a primeira Seletiva Brasil, com a participação de seis estados brasileiros. Já em 2022, mais dois: Espírito Santo e Rio Grande do Sul, totalizando 8, ao lado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal.