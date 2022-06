Contabilidade digital traz vantagens e ganha espaço no mercado

* Por: DINO - 23 de junho de 2022.

Os avanços tecnológicos em geral vêm causando mudanças em praticamente todas as áreas de atuação profissional. Quanto mais as pessoas se acostumam a realizar suas atividades em ambientes virtuais, mais as empresas precisam se adaptar e modernizar seus serviços – e o advento da pandemia de Covid-19 contribuiu para acelerar ainda mais esse processo. Sendo assim, o setor de contabilidade não é uma exceção.

“A contabilidade digital vem ocupando posição de destaque no mercado e, cada vez mais, captando clientes que antes eram atendidos pela contabilidade tradicional”, conta Suany Nascimento, CEO da empresa de contabilidade digital Já Calculei.

Nesse caso, a contabilidade tradicional era o único modelo de prestação de serviços contábeis disponível, tendo contra si a fama de ser morosa e burocrática. E são justamente esses alguns dos pontos centrais em que a modalidade digital implementa suas melhorias.

Ao investir em tecnologia e em soluções para reduzir ao máximo essa burocracia, lentidão e papelada, a ideia da contabilidade digital é otimizar e automatizar vários processos, fornecendo mais agilidade e segurança aos clientes. Nesse modelo, a tradicional papelada abre espaço para os documentos em PDF e as visitas ao contador são substituídas pela comunicação por meio de ferramentas digitais.

“Em um mundo competitivo como o que vivemos hoje, a agilidade é fundamental para empresas que almejam ocupar uma posição de destaque frente aos seus concorrentes”, pontua a CEO da Já Calculei. Mas além da agilidade e segurança já citadas, a mudança de modelo contábil ainda pode trazer outras vantagens.

As empresas que utilizam o serviço dispõe de maior acesso e controle sobre todas as informações e documentos relacionados ao seu negócio. Como tudo é feito e armazenado em uma plataforma online, os dados estão disponíveis para consulta a qualquer momento, seja por meio do computador ou através de um smartphone.

Outro benefício é a redução no percentual de erros, já que as ferramentas e a automação de processos limitam significativamente a elaboração manual de documentos, por exemplo. O resultado, de modo geral, é um trabalho executado de forma mais eficiente que aumenta a produtividade e “contribui para uma redução significativa nos custos das empresas com honorários contábeis”, revela Nascimento.

Ainda conforme a empresária, em resumo, todos esses benefícios fazem da migração do modelo de contabilidade tradicional para o digital uma ótima opção para empresas que desejam otimizar processos, incrementar a segurança, receber um atendimento de qualidade e reduzir custos.

