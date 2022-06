Especialista explica como funciona a limpeza de colchão profissional

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de junho de 2022.

Segundo um cálculo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), uma pessoa com 72 anos passa, em média, 23 anos, 9 meses e 7 dias dormindo. Com tanto tempo passado na cama, elementos como um colchão confortável e limpo são peças essenciais para garantir a qualidade de sono – e de vida – de um indivíduo em um país em que 73 milhões de cidadãos convivem com a insônia, conforme estimativa da ABS (Associação Brasileira do Sono).

Afinal, um estudo conduzido por pesquisadoras da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), publicado na revista “Cadernos de Saúde Pública”, mostrou que a falta de sono regular pode resultar em diversos prejuízos para a saúde, sobretudo para idosos. A análise contou com a participação de mais de 43 mil pessoas.

É neste ponto que, segundo Vinicius Finavaro, responsável pela SP Serviços – lavanderia de estofados profissional -, um serviço ganha uma aderência cada vez maior no Brasil: a lavagem de colchão profissional.

Ele conta que o processo de limpeza de colchão dura em torno de trinta minutos, no método totalmente a seco, e em torno de uma hora no processo de lavagem com água – em que é utilizada uma baixa quantidade de água, que pode receber processo de secagem.

“A lavagem de estofados deve ser feita com produtos e processos específicos para este tipo de tecido, além de receber uma higienização completa por meio de equipamentos dos pertinentes, eliminando ácaros, fungos e bactérias, que são responsáveis por diversas doenças respiratórias e dermatológicas”, explica.

Os microrganismos citados pelo especialista, presentes em colchões sujos, são agentes causadores de alergias e problemas respiratórios, como asma, bronquite e rinite. Eles penetram em tecidos e espumas, configurando um risco para adultos, crianças e animais. Segundo um estudo da EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos), crianças que vivem em casas com mofo têm três vezes mais chances de desenvolver asma.

O responsável pela SP Serviços informa que o processo de higienização de colchão tradicional utiliza pouca quantidade de água. O processo de lavagem é feito com extratoras e pulverizadores.

“Em primeiro lugar, é aplicado um shampoo e bactericida no colchão, promovendo uma completa lavagem e retirada de manchas. Em seguida, com o auxílio da extratora, é feito um enxágue, que retira a sujidade do tecido e da espuma – sua sucção pode alcançar até 10 cm na espuma”, afirma.

“O processo é repetido até alcançar um resultado perfeito, para garantir a satisfação do cliente e colaborar para que ele obtenha uma vida com mais saúde, bem-estar e qualidade de sono”, conclui Finavaro.

Para mais informações, basta acessar: https://splavagemeimpermeabilizacao.com/limpeza-de-colchao/