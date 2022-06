Institutos realizam 5ª edição de programa de aceleração de Organizações Sociais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de junho de 2022.

Como uma forma de promover o protagonismo de instituições do Terceiro Setor, os Institutos Bancorbrás, BRB, Sabin, Sicoob Planalto Central, Phomenta e Mais Brasal irão realizar a 5ª edição do Programa de Aceleração de Impacto Social (PAIS) voltado para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs). As inscrições para o curso de Captação de Recursos via WhatsApp abrem no dia 23 de junho e vão até 21 de julho. Podem se inscrever Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que ofereçam atividades gratuitas na área de desenvolvimento social, que apresentem contribuições concretas para as comunidades onde estão inseridas e que preencham os pré-requisitos que constam no site oficial: https://www.pais.org.br/pais-2022

Para este ano, o grande diferencial é a realização do Curso de Captação de Recursos via WhatsApp, com o objetivo de levar conteúdos práticos e relevantes para um grande número de instituições por meio de tecnologia. O programa terá início em junho, com duração de 11 meses, até março de 2023. A previsão é de impactar mais de 300 OSCs ao longo do cronograma.

A proposta para a 5ª edição traz duas frentes: a Capacitação online e a Gestão de Comunidades (Rede de Impacto PAIS). A primeira frente será para 250 OSCs, em que serão abordados assuntos de alta relevância para as organizações como captação de recursos e/ou liderança, e será realizado por meio do aplicativo WhatsApp. Serão selecionadas 40 OSCs com maior engajamento e que concluíram a primeira etapa para participar da formação avançada por meio de módulos, os temas serão: Gestão Ágil e Sustentabilidade Econômica. Já na segunda frente, até 50 organizações serão acompanhadas, objetivando a continuidade da Rede de Impacto PAIS com os participantes das edições anteriores. Em 2022, serão incluídas instituições que foram beneficiadas pelo programa ano passado, com o formato de interação e participação dos correalizadores.

Segundo Claudio Roberto Nogueira, Diretor Executivo do Instituto Bancorbrás, o PAIS é uma forma de qualificar profissionalmente os gestores das organizações, para que eles possam oferecer um serviço de qualidade às comunidades, potencializando o seu impacto social. “Em 2021, na última edição, tivemos resultados positivos que contribuíram para o fortalecimento financeiro e administrativo das organizações, por meio de mentorias e capacitações”, comenta. Nas quatro edições já realizadas participaram aproximadamente 100 organizações de todo o Brasil. No ano de 2021, edição executada no formato on-line, foram mais de 400 OSCs inscritas de diversas localidades e durante o ranqueamento foram selecionadas 12 organizações. “A estimativa é de aproximadamente 180 pessoas e mais de 100 OSCs impactadas diretamente neste ano”, afirma.

Serviço

Programa de Aceleração de Impacto Social 2022

Inscrições até o dia 21 de julho pelo site https://www.pais.org.br/pais-2022

Vagas limitadas.

Resultados positivos

Em quatro anos, o PAIS já beneficiou 99 instituições e 93.204 pessoas indiretamente. Com as técnicas aprendidas no programa, as organizações conseguiram captar R$3.716.069,94 para investir em seus projetos sociais.