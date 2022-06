Pesquisa do Gartner revela mudanças de prioridade dos CEOs

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de junho de 2022.

O Gartner, Inc., líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, anuncia os resultados de sua pesquisa anual com CEOs e executivos seniores que aponta destaque para mudanças significativas em relação ao modo como os líderes estão analisando temas como gerenciamento de pessoas, propósitos, preços e produtividade. O estudo mostra também as crescentes preocupações globais em torno das discussões sobre sustentabilidade, mudanças no modelo de força de trabalho e a alta da inflação.

“2022 é o ano no qual as perspectivas dos CEOs realmente irão mudar”, diz Mark Raskino, Distinto Vice-Presidente de Pesquisa do Gartner. “A pandemia trouxe gradualmente à tona uma série de tendências sociais profundas, como o desejo de mudar a maneira como trabalhamos e a fragilidade das cadeias de suprimentos globais de longa distância. Mais recentemente, a invasão da Rússia à Ucrânia tem ajudado a ampliar os fatores macroeconômicos com os quais os CEOs agora precisam lidar, como a inflação.”

O analista reforça, ainda, as altas demandas das organizações por novas fases de digitalização das operações. “Simultaneamente a este contexto, a ambição de negócios digitais dos CEOs continua a aumentar de forma inabalável, mesmo diante da pandemia e de crises relacionadas.”

A pesquisa anual de CEOs e executivos de negócios sênior do Gartner 2022 foi realizada entre julho e dezembro de 2021, com a participação de mais de 400 CEOs e outros executivos de negócios da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico de companhias de diferentes setores, receitas e tamanhos.

Metaverso não importa para a maioria dos CEOs – Pelo terceiro ano consecutivo, a Inteligência Artificial (IA) é indicada como a nova tecnologia mais impactante pelos CEOs. Por outro lado, 63% dos líderes executivos indicam que metaverso é uma tecnologia ‘não-aplicável’ ou que será ‘muito improvável’ de ser adotada de forma estratégica nos negócios

“No passado, alguns CEOs abraçaram novas ideias de tecnologia talvez por estarem entusiasmados demais”, avalia Raskino. “No caso do metaverso, no entanto, é duvidoso que os entrevistados que acham muito provável que seja uma tecnologia-chave para seus negócios estejam tão confiantes quanto parecem.”

“A lista restante de tecnologias impactantes nos lembra que o ‘novo’ está nos olhos de quem vê. Nem a digitalização nem o comércio eletrônico, em segundo e quarto lugares, respectivamente, são muito novos em termos relativos. No entanto, essas são tecnologias que muitos líderes de negócios ainda percebem como novas e disruptivas em suas situações”.

Questões ambientais entram nas 10 principais prioridades de negócios para CEOs – Pela primeira vez na história desta pesquisa, os CEOs colocaram a sustentabilidade ambiental entre as 10 principais prioridades estratégicas de negócios, ficando em 8º lugar – um salto significativo do 14º lugar em 2019 e 20º em 2015.

“À medida que os líderes empresariais sentem a pressão das principais partes interessadas para fazer mais pela sustentabilidade ambiental, eles agora estão tratando as mudanças necessárias como oportunidades para impulsionar a eficiência dos negócios e o crescimento da receita”, observa o analista.

Setenta e quatro por cento dos CEOs concordaram que o aumento dos esforços ambientais, sociais e de governança (ESG) atrai investidores para suas empresas. Dos 80% dos CEOs que pretendem investir em produtos novos ou aprimorados este ano e no próximo, a sustentabilidade ambiental foi citada como o terceiro maior impulsionador, atrás apenas do desempenho funcional e da qualidade geral. A sustentabilidade também aparece como um diferencial competitivo para os CEOs em 2022 e 2023 – aliás, está no mesmo patamar da confiança da marca entre os entrevistados.

CEOs encaram a inflação como um problema persistente – Sessenta e dois por cento dos CEOs veem a inflação geral de preços como uma questão persistente ou de longo prazo. Sua principal resposta à inflação é aumentar os preços (51% dos entrevistados), em vez de responder com produtividade e eficiência (22% dos entrevistados). Na verdade, produtividade e eficiência não estão nem entre as 10 principais prioridades de negócios para os CEOs este ano.

“Claramente, há alguma complacência em torno do impacto da inflação”, analisa Raskino. “Quando perguntados sobre as duas principais fontes de diferenciação competitiva, apenas 3% dos CEOs mencionaram preço. O Gartner espera que isso mude rapidamente, à medida que a inflação continue a persistir.”