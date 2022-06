Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção com os dentes

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de junho de 2022.

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão, pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos, canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é importante ressaltar que a mastigação desses alimentos exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista Dr. Reinaldo Yoshino, “Não existem dentes fracos, no entanto, algumas situações são mais propensas à fratura, como dentes endodonticamente tratados (popularmente chamado tratamento de canal)”. Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados precisam ser maiores para evitar deslocamentos e fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos. “Implantes também sofrem muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo protocolo e overdentures”, enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos, que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber. Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo para mastigar. Ele destaca que os alimentos consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce de leite, por exemplo, também podem causar deslocamento e descolamento de restaurações, coroas ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além de fazer mal para a saúde a substância interfere no sono, o que pode aumentar os danos causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo situações como acidentes, os quais podem ocasionar traumas severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há deslocamento ou descolamento o paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão odontológico. “No caso de fratura em que parte do dente é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência. Alguns profissionais recomendam colocar o dente embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou aspirar”.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o dente sai completamente, o que na maioria das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo com leite ou soro e correr para o consultório. O cirurgião-dentista está plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.