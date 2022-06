Projeto prevê crescimento econômico aos moradores da região dos Huni Kuin

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de junho de 2022.

O Projeto REDD YUXIBU nasceu com o propósito de conservação florestal, desenvolvido pela Canopée Ambiental no complexo das Fazendas Mucuripe, localizadas no município de Sena Madureira, no estado do Acre, região ocupada por povos e comunidades tradicionais, incluindo os indígenas Huni Kuin. Local onde ocorrem elevadas taxas de desmatamento, comprometendo não só o bioma nativo, como a vida da população local.

A Canopée rastreia, mensura e certifica o trabalho realizado nas fazendas, impedindo que o desmatamento adentre as áreas preservadas. Ao total são 16 mil hectares, auditados e certificados em todas as suas etapas pelo Bureau Veritas (integrações de metodologias públicas de certificação ESG e de quantificação de não emissão de carbono), composta por três propriedades em bioma de floresta amazônica nativa preservada, que guarda grande diversidade vegetal e possui relevante importância social. Sua atuação já evitou o desmatamento ilegal de 2.117 hectares, o que corresponde a mais de 1.063.000 tCO2eq que foram impedidos de serem lançados na atmosfera desde o início dos trabalhos em 2005.

Com a receita proveniente dos créditos de carbono gerados pela preservação da floresta, parte da renda será reinvestida em projetos socioambientais, com intuito da geração de empregos para a população local. Por meio de planos de manejo florestal, com ênfase à inclusão socioprodutiva das comunidades e com viabilidade econômica em contraponto às pressões do desmatamento, o projeto fomenta ações relacionadas às atividades extrativistas, sociobiodiversidade e etnodesenvolvimento.

A exemplo disso, vale citar a parceria do projeto YUXIBU com a COOPERAR – Cooperativa Agroextrativista do Mapiá e Médio Purus para a promoção de atividades produtivas sustentáveis no estado do Acre e na Amazônia.

Para garantir um verdadeiro impacto social e ambiental, nos projetos da Canopée são utilizados tecnologia de ponta em monitoramento, georreferenciamento, rastreabilidade, programa de gestão de projetos, controle de indicadores com gestão de dados com proteção blockchain (fungível da SOLANA) e certificação.