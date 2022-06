Uberlândia-MG sediará o Campeonato Brasileiro de Arrancada

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de junho de 2022.

Uberlândia-MG foi uma das três cidades escolhidas pela Confederação Brasileira de Automobilismo – CBA para sediar o Campeonato Brasileiro de Arrancada de 2022. Nos dias 08, 09 e 10 de julho, a primeira etapa da competição será realizada na pista do Arena Race, que depois de dois anos sem atividades devido à pandemia de Covid-19, volta a abrir as portas para sediar o evento. No dia 08, sexta-feira, os portões estarão abertos a partir das 15 horas; no sábado (09/07) e domingo (10/07), às 9 horas.

Considerada uma das cinco melhores pistas do Brasil, o Arena Race conta com uma infraestrutura que atende os requisitos de segurança da CBA, organizadora e supervisora do evento. “O nível dos carros que competem nesse Campeonato exige pistas com grande área de frenagem, por isso escolhemos a cidade de Uberlândia para sediar a primeira etapa”, comenta o presidente da Comissão Nacional da Arrancada da CBA, Fábio Félix Pascoal.

O campeonato vem repleto de atrações. Dentre elas, a presença dos pilotos, que são destaque em competições de arrancadas, no Brasil, como Jader Krolow, de Pelotas-RS, a bordo do seu Camaro V8 com mais de 2.500 cavalos, e o araxaense, Mairon Cezar, que foi vice-campeão 5ª edição do Armageddon 2021 – Desafio Entre Listas, competição conhecida como Campeonato Brasileiro de Arrancadas, pilotando o seu Camaro Pro Mod. V8, também de 2.500 cavalos. “Nesta edição, nós teremos um regulamento unificado em nível nacional para facilitar pilotos de diversos estados poderem correr pelo Brasil sem precisar fazer modificações nos carros”, destaca Fábio Pascoal.

A competição em Uberlândia-MG tem a chancela da CBA, entidade ligada à Federação Internacional do Automóvel – FIA, e da Federação Mineira de Automobilismo – FMA, e deve reunir em torno de 120 pilotos. “Essa volta do Campeonato Brasileiro está surpreendendo. Já temos pilotos inscritos em Uberlândia vindos de norte a sul do país e até competidores do Paraguai confirmados”, adianta o presidente da Comissão Nacional da Arrancada da CBA.

O Campeonato Brasileiro de Arrancada será disputado em três etapas em 2022. Além de Uberlândia, Tremembé (SP) e Toledo (PR) receberão o evento entre 23 e 25 de setembro, e 11 e 13 de novembro, respectivamente.

Estrutura em Uberlândia

Para receber o público, a comissão organizadora prepara uma grande estrutura, com praça de alimentação, espaço para as crianças e uma arquibancada, onde os amantes do esporte poderão conferir de perto a passagem dos carros com velocidades entre 250 km/hora e 300 km/hora.

A estrutura conta ainda com pista com 420 metros de frenagem e o sistema de cronometragem Cronos Brasil.

Segundo a comissão organizadora do evento, as inscrições para os pilotos estão abertas e podem ser feitas pela internet, por meio do telefone (34) 99248-4416.