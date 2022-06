Um dia para lembrar a importância do microbioma humano

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de junho de 2022.

No Dia Mundial do Microbioma – World Microbiome Day, a proposta é celebrar todo o universo microbiano do planeta. Afinal, microrganismos estão praticamente em toda parte e, embora sejam invisíveis a olho nu, vivem nas plantas, nos animais, na água, no solo, nos alimentos e nos seres humanos e são fundamentais para a vida na Terra. Juntos, os microbiomas contribuem para ambientes limpos, sustentam sistemas alimentares, mitigam as mudanças climáticas e mantêm as pessoas saudáveis. Os microbiomas do oceano, por exemplo, produzem a maior parte do oxigênio que os seres humanos respiram e têm a capacidade de absorver dióxido de carbono na mesma quantidade das plantas. Na terra, microrganismos fixam o nitrogênio no solo, convertendo-o em uma forma que faz com as plantas cresçam.

Mas, sem dúvida, o microbioma humano – formado por bactérias, fungos, vírus e outros microrganismos com seus respectivos genes – é o que mais tem instigado os cientistas e, nos últimos 20 anos, esses estudos ganharam ainda mais peso e consistência graças às novas ferramentas de biologia molecular e aos métodos de sequenciamento genético que permitem uma série de análises desses seres microscópicos. O ser humano possui cinco sítios microbianos: oral, nasal, pele, gastrointestinal e urogenital, que abrigam trilhões de microrganismos importantes para a homeostase do organismo, mantendo as condições internas necessárias para a vida.

A importância desse mundo microscópico que habita os seres humanos foi confirmada por pesquisadores do Projeto Microbioma Humano (Human Microbiome Project) que avaliaram, de 2007 a 2016, 15 a 18 locais de coleta no corpo de 300 indivíduos saudáveis (mais de 11 mil amostras) e identificaram mais de 10 mil espécies microbianas. Esse universo microbiano tem um total de 3,3 milhões de genes – 150 vezes a quantidade de genes do DNA humano, que é de 22 mil. Dos 100 trilhões de microrganismos que compõem o microbioma – número 10 vezes maior que a quantidade de células humanas –, 70% estão concentrados no intestino. Esse complexo ecossistema inclui vários tipos de microrganismos que interagem com o organismo e são fundamentais para manter a imunidade e a saúde.

A microbiota intestinal humana é única como uma impressão digital, é formada a partir do nascimento até os três anos de idade e alterada de acordo com estilo de vida, uso de medicamentos, álcool, drogas e envelhecimento, entre outros fatores. Os estudos desenvolvidos ao longo das últimas décadas mostram que o uso de probióticos também pode alterar a microbiota temporariamente de forma positiva, ajudando a prevenir uma série de problemas. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/OMS) define probióticos como ‘microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício de saúde ao hospedeiro’. Os probióticos podem ser encontrados em alimentos fermentados e suplementos alimentares.

Um dos probióticos mais estudados do mundo é o Lactobacillus casei Shirota, descoberto em 1930 pelo médico sanitarista Minoru Shirota e que está presente nos leites fermentados da Yakult desde 1935. Inúmeras pesquisas realizadas no Instituto Central Yakult, em Tóquio, e em várias outras instituições de pesquisa ao redor do mundo, têm demonstrado que este probiótico é altamente resistente à passagem pelo suco gástrico e consegue chegar vivo e em grande quantidade ao intestino, onde produz vários metabólitos, entre os quais o ácido lático, responsável por melhorar a digestão e absorção dos nutrientes pelo organismo. Além disso, contribui para a diminuição das bactérias nocivas na microbiota e para a consequente diminuição de substâncias tóxicas no intestino, entre outros benefícios.

Com 87 anos de fundação completados em 2022, a Yakult Honsha é líder global no segmento de leite fermentado – produto que é o carro-chefe da empresa em nível mundial. Desde que o médico Minoru Shirota criou o leite fermentado com o exclusivo probiótico Lactobacillus casei Shirota, em 1935, e fundou a Yakult, em 1955, a empresa investe no desenvolvimento e aprimoramento de alimentos que possam ajudar na manutenção da saúde de consumidores de todas as idades. A Yakult atua em 40 países e regiões, e mais de 40 milhões de pessoas consomem Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota diariamente (resultado de 2020).