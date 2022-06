Vai Voando se afilia a Associação Brasileira de Franchising

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de junho de 2022.

De olho na expansão da marca em chegar nas periferias brasileiras, a rede Vai Voando, maior franqueadora de viagens voltada para as classes C e D da holding BeFly, acaba de se tornar afiliada a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Em 12 anos de existência, a rede de franquias de baixo custo conta com 247 franqueados espalhados pelos centros comerciais populares, favelas e periferias de todo o Brasil.

A empresa possui um modelo de microfranquia, é uma das franquias com o menor custo de investimento e foi pensado e desenvolvido para pessoas que querem empreender e não possuem experiência anterior com turismo e, por isso, oferece toda consultoria desde a escolha do ponto, implementação e inauguração da loja, dando suporte e desenvolvendo o franqueado a buscar bons resultados.