Grau Educacional: segurança e rentabilidade de se investir em educação

* Por: DINO - 24 de junho de 2022.

Estudar e trabalhar, foi centrado neste lema que o Grupo Grau Educacional nasceu. No ramo há 12 anos, o Grau é considerado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), a maior franquia de ensino técnico do país. Em busca de novos investidores que queiram aplicar em educação e assim democratizar o acesso ao ensino técnico e profissionalizante, o Grau será um dos expositores da 29.ª edição da ABF Franchising Expo 2022, que acontece nos próximos dias 22 e 25 de junho em São Paulo.

Com um mercado de trabalho cada dia mais exigente, investir em cursos técnicos e profissionalizantes tem sido algo promissor. Segundo dados da Fundação Roberto Marinho, Itaú Educação e Trabalho e Arymax, quem tem um curso técnico tem a chance de garantir um emprego formal assim que concluir o ensino médio.

O estudo ainda mostra que 60% das empresas afirmam que ter feito curso técnico é um grande diferencial para selecionar um jovem funcionário. Em 42% dessas empresas, os jovens com formação técnica permanecem e evoluem de cargo e 61% delas têm, pelo menos, um gestor que já ocupou cargo técnico na companhia.

O sucesso deste modelo de ensino garante aos jovens estudantes, rápida inserção no mercado de trabalho e, para os investidores o retorno é bastante favorável. A dinâmica adotada pela organização, garantiu ao Grau a certificação Great Place to Work (GPTW). O selo GPTW, é mais uma forma de demonstrar o sucesso do grupo educacional entre os alunos e seus colaboradores.

“O foco do Grau sempre foi oferecer capacitação e abrir portas de emprego, nunca deixamos de lado a prática e essa metodologia nos garantiu o status de maior rede de franquia de ensino técnico do Brasil. Isso é resultado de muito trabalho e esforço durante esses 12 anos de existência. Nossa participação na ABF Franchising Expo 2022 tem o intuito de mostrar aos futuros investidores que quem escolhe investir em educação garante segurança e rentabilidade. Somos exemplos de lucratividade, temos novas escolas sendo inauguradas toda semana”, comenta Ruy Maurício Porto Carreiro, presidente do grupo Grau Educacional.

Além do ensino técnico, o grupo Grau Educacional também oferta em suas escolas cursos profissionalizantes e detém a marca Grau Profissionalizante. Com um aporte inicial em torno de R$ 1,5 milhão, a ideia é oferecer aos futuros investidores ambos os segmentos e garantir mais democratização ao acesso à educação.

Outra novidade da instituição, é que além do ensino técnico e profissionalizante, o grupo Grau muito em breve começará a operar com as franquias Grau Médio Técnico, Colégio Grau e Faculdade Grau em todo o Brasil.

Ainda segundo Ruy, esse é mais um passo para a democratização do acesso ao ensino no Brasil, “democratizar o acesso ao ensino técnico e profissionalizante é uma meta que temos desde o início do Grau. Estamos cada dia mais perto de realizar esse desejo. Para o futuro, temos já em estudo a criação do Colégio Grau, que vai garantir ensino básico às crianças. Já temos em andamento o Grau Médio Técnico, que une formação no ensino médio junto com o técnico. E o nosso projeto da faculdade Grau, que já está finalizado e aprovado pelo MEC para ser lançado no final deste ano com cursos de Administração e Psicologia disponíveis para graduação no ensino superior. Queremos unificar o sistema de educação, nunca saindo do foco que é garantir, teoria e prática. Na ABF queremos firmar parcerias promissoras de investidores que compartilhem deste sonho que é democratização do acesso à educação”, pontua.

Atualmente o Grau, já possui mais de 200 mil alunos matriculados nos 60 cursos das áreas de Saúde, Negócios, Tecnologia e Indústria, que estão disponíveis nas mais de 130 unidades espalhadas em 23 estados brasileiros, gerando mais de 5 mil empregos diretos e indiretos.

Em tempos de crise, e taxa de desemprego em alta no Brasil, o Grau tem se destacado com seus alunos. A ‘Agência de encaminhamentos’ têm um papel crucial na orientação e encaminhamento de alunos para vagas de estágio. Como também, as ‘Feiras de Empregabilidades’, que são consideradas um sucesso na oferta e captação de vagas para o público em geral na cidade e região circunvizinhas da instituição de ensino.

Somente em 2022, mais de cinco edições da ‘Feira de Empregabilidade’ já foram realizadas. Unidades como: Recife em Pernambuco, Mogi das Cruzes em Minas Gerais, Natal no Rio Grande do Norte, Sumaré e Campinas em São Paulo obtiveram destaques. Somadas foram mais de mil vagas de empregos ofertadas e cerca de 5 mil currículos direcionados às empresas parceiras do Grau.

A 29.ª ABF Franchising Expo 2022 é considerada a maior feira de franquias do Brasil e acontece entre os dias 22 e 25 de junho, das 13h às 21h, no Expo Center Norte — Pavilhões Branco e Azul, no bairro da Vila Guilherme, em São Paulo. Os ingressos custam entre R$80 e R$100,00 e podem ser adquiridos no site ou na bilheteria no dia do evento.

Para mais informações sobre o Grau Educacional e possibilidades de investimento, https://www.graueducacional.com.br e ou @graueducacional nas redes sociais.