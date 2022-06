Lingopass promove uma semana dedicada ao conhecimento e à capacitação

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de junho de 2022.

Em comemoração ao primeiro ano do Lingopass, a edtech brasileira que visa solucionar a lacuna de profissionais bilíngues no mercado vai promover o Lingodays, um evento 100% online e gratuito, que proporcionará ao público inscrito o que de melhor a startup pode oferecer: conhecimento e capacitação. O Lingodays será um ambiente interativo no qual serão promovidas discussões com experts do mercado para compartilhar boas práticas e insights em diversos segmentos.

Palestrantes como Eloi de Bazelaire (Google), Marcos Ricarte (Pague Menos – Up Farma), Thiago Fidelis (Divibank), Marcello Gonçalves (DOMO Invest) e Ana Paula Ulyssea (FourAll) já estão confirmados e irão falar sobre suas experiências e jornadas profissionais, além de temas como inovação, empreendedorismo, carreira e educação. O evento vai acontecer de 04 a 07 de julho, das 16h às 20h.

“Estamos empolgados para a realização do Lingodays, comemorando nosso primeiro ano. E dentro do nosso propósito, vamos celebrar com muita informação e conhecimento. Nascemos para revolucionar o mercado da educação e de idiomas e temos muito o que construir”, comenta Alexandrine Brami, CEO da edtech.

Todo o evento será transmitido pela plataforma Zoom e as inscrições podem ser feitas através deste link. Segue programação completa abaixo:

Dia 04/07

MARCELLO GONÇALVES

17h-17h40

Tema: Os avanços e desafios da inovação no Brasil

ANA PAULA ULYSSÉA

18h-18h40

Tema: Os desafios das mulheres no ambiente corporativo

DANIEL BOGOMOLTZ

19h-19h40

Tema: A importância do Reconhecimento nas Corporações

Dia 05/07

SIMONE DE OLIVEIRA

16h-16h40

Tema: Desmistificando o uso da Inteligência Artificial na Educação

VANILDO OLIVEIRA

17h-17h40

Tema: O atendimento humanizado será substituído pelos Contact Centers?

MARCOS RICARTE

18h-18h40

Tema: Educação 4.0: Da sala de aula para o mundo corporativo

THIAGO FIDELIS

19h-19h40

Tema: Estrutura eficiente de vendas

Dia 06/07

THEO VAN DER LOO

17h-17h40

Tema: Como promover a diversidade e inclusão nas empresas

MARCELO ARRUDA

18h-18h40

Tema: As oportunidades do Afroempreendedorismo

LUCAS BATISTA

19h-19h40

Tema: Por que as empresas precisam direcionar seus esforços ao impacto social?

Dia 07/07

FELIPE MENDES

17h-17h40

Tema: Inteligência Artificial a serviço da Inteligência Natural

ELOI DE BAZELAIRE

18h-18h40

Tema: Desenvolver sua carreira na área da tech

DAMIAO OLIVEIRA

19h-19h40

Tema: Segurança da informação: Importância da conscientização

Informações para a Imprensa

NR7 | Full Cycle Agency

[email protected]

Regiane Rodrigues ([email protected])