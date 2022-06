Serviço estatal da Ucrânia seleciona Radware para segurança

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 24 de junho de 2022.

A Radware, fornecedora de soluções de segurança cibernética e entrega de aplicações, anunciou que o State Service of Special Communications and Information Protection (SSSCIP – Serviço Estatal de Comunicações Especiais e Proteção de Informações) da Ucrânia está usando os serviços Cloud DDoS Protection e Cloud Web Application Firewall (WAF) como um suporte técnico pro bono para aumentar suas defesas cibernéticas diante dos agressivos e persistentes ataques cibernéticos em andamento. O SSSCIP da Ucrânia tem a tarefa de proteger os recursos de informação do país.

À medida que as tropas russas entravam na Ucrânia, ataques DDoS e de aplicações em nível regionais ocorriam, visando os sistemas de comunicação, aplicações web e outras infraestruturas da Ucrânia. Com atores de ameaças de Estados-nação e outros hackers lançando ataques volumétricos em múltiplos e emergentes vetores de ataques DDoS e de web, a equipe do SSSCIP na Ucrânia escolheu a Radware para obter uma solução abrangente de detecção e mitigação de ameaças e proteger uma série de serviços governamentais críticos.

“É nossa prioridade máxima proteger a infraestrutura de TI na Ucrânia”, disse Victor Zhora, Vice-chefe do SSSCIP da Ucrânia. “A Radware nos ajudou a proteger nossas redes, proteger nossas aplicações e reforçar a resiliência de nossa infraestrutura de TI.”

“Com os ciberataques desempenhando um papel maior nos conflitos internacionais, a internet tornou-se um verdadeiro campo de batalha”, citou Yoav Gazelle, Chief Business Officer da Radware. “Projetadas para preparar as organizações contra ameaças emergentes, nossas soluções de mitigação em tempo real e equipes de resposta a emergência trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para detectar e bloquear automaticamente os ataques mais sofisticados, incluindo ataques DDoS de dia zero e desconhecidos.”