Paulo Vitale participa de podcast da Canon do Brasil

* Por: DINO - 24 de junho de 2022.

O fotógrafo Paulo Vitale bateu um papo descontraído com Francisco Rocha, apresentador do CanonCast, o podcast da Canon do Brasil. A conversa já está no ar e pode ser assistida por todos no canal da multinacional no YouTube: https://www.youtube.com/canonbr.

No encontro, Paulo Vitale contou sobre como se tornou fotógrafo, seu primeiro convite, a ascensão e trabalhos atuais.

Vitale falou um pouco sobre sua obra mais recente, onde retratou 50 drag queens com e sem suas caraterizações. “Notei que quando não estão caracterizadas, as drags são pessoas tímidas e recatadas. O empoderamento da personificação artística é gigantesco”, afirma Vitale.

O livro Drags, publicado pela Editora Brasileira de Arte e Cultura, em 2021, sucede os livros Feito no Brasil, lançado em 2018, com retratos de personalidades relevantes da nossa sociedade, e Feito no Sumaré, de 2020, que conta a história do bairro paulistano do Sumaré por meio de retratos de moradores.

Vitale falou sobre as estratégias usadas no momento dos registros. “Eu queria partir da drag glamurosa no seu ápice, então fiz uma luz quase publicitária, que ajudava muito a persona. Eu parti dessa luz. Eu precisava de música também, então usamos isso também”, explica o fotógrafo. Além deste, Vitale já tem programado o lançamento do livro Chefs, retratando 50 importantes chefs de cozinha.

Outros nomes relevantes da fotografia já passaram pelo CanonCast, como o fotógrafo Walter Firmo, Marcio Scavone, Roberto Cecato, Victor Affaro, entre outros convidados especiais.

O podcast da Canon é gravado na Casa Canon, a casa conceito da multinacional que fica em São Paulo. As gravações são feitas com as câmeras da linha de Cinema da Canon: EOS C300, C500 e C100 Mark II. Os episódios vão ao ar todas as terças-feiras, às 11h.