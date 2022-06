Samsung SDS desenvolve novo programa de RPA

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de junho de 2022.

Um estudo da Edelman Trust Barometer, agência global de comunicação, demonstra que o chamado poder do “boca a boca” é um dos canais de aquisição de novos clientes mais importantes para as empresas. Segundo a pesquisa, 84% dos processos de venda no ambiente B2B (Business to Business, na sigla em inglês – Empresa para Empresa ou Negócio para Negócio, em português) se iniciam após uma referência de mercado.

É neste contexto que, segundo Gabriel Reynard, Líder de Marketing da Samsung SDS, se torna indispensável escolher parceiros de negócio sólidos e com presença de mercado, capazes de oferecer aos clientes soluções em TI (Tecnologia da Informação) adequadas e que tragam benefícios significativos para o desempenho do negócio.

“Toda empresa precisa ter uma área de tecnologia atualizada e responsável para evitar problemas de segurança, além de manter os hardwares atualizados para não comprometer a performance”, afirma Reynard. “Vale destacar que um parceiro de negócios em TI pode oferecer às empresas um amplo espectro de soluções de tecnologia e oferecer suporte a todas”, acrescenta.

Reynard conta que, atenta a este fator, a Samsung SDS investiu em uma nova solução de RPA (Robot Process Automation, na sigla em inglês – Automação de Processo Robótico em português, em português).

“A solução [da Samsung SDS] permite a criação de sistemas de execução e execução em ambientes web, interagindo com sistemas operacionais, Excel, documentos em planilhas, PDF, e-mails que integram com API’s, como Captcha, além de gestão de ERPs, entre outros. O RPA baseia-se na tecnologia de screen scraping, da mesma forma que um humano, com maior precisão”, detalha.

O Líder de Marketing da Samsung SDS explica que o Brity RPA automatiza processos e métodos de gestão de processos e estratégias eficientes, promove o aprofundamento de tecnologia transacional entre sistemas distintos, automatizando processos e processos de gestão estratégicos e tempo, alternando para processos estratégicos e novos negócios.

“A força de trabalho robótica emergente pode lidar com múltiplas tarefas administrativas rotineiras que não precisam de lógica ou julgamento humano. De acordo com a London School of Economics, uma força de trabalho digital que executa atividades 24/7 pode levar o ROI Return On Investment, na sigla em inglês – Retorno Sobre o Investimento, em português) das empresas a subir entre 600% e 800% em três anos”, reporta Reynard.

Ele considera que, com a implementação de um software inteligente de automação de processos, as empresas se tornam mais eficientes, escaláveis, econômicas e produtivas, independentemente de sua área de atuação. “A automação elimina as tarefas repetitivas e ajuda a reduzir a probabilidade de erros e a necessidade de retrabalho”, diz ele.

Além disso, segue, uma solução de RPA mantém todas informações de acesso, senhas, liberações e regras de negócios dentro do ambiente do cliente, independentemente se a sua infraestrutura for cloud ou on-premise. Baseado nisso, o cliente tem maior segurança e sigilo das transações mediante a nova LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

RPA deve integrar processo de transformação digital

Segundo Mônica Oliveira, responsável pela RPA na Samsung SDS, as empresas devem se preparar para a transformação digital. Para ela, entre outros pontos, os empreendimentos devem buscar programas de canais de vendas de RPA que proporcionem conhecimento, direcionamento nas negociações, maior flexibilidade de vendas e apoio e suporte técnico para o levantamento das oportunidades.

A título de exemplo, Oliveira destaca que o novo programa de parceiros da Samsung SDS proporciona networking, visibilidade do mercado de RPA e acesso aos recursos tecnológicos de uma multinacional com forte presença no mercado global. “A Samsung SDS apoia o parceiro desde a prospecção de clientes à implementação da automação dos robôs, tornando-os mais competitivos em relação aos players do mercado”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: http://samsungsds.rds.land/servicos-gerenciados-ti