Alimentação equilibrada: é preciso ter cuidado com os “lanchinhos diários”

* Por: DINO - 27 de junho de 2022.

Quem deseja ter uma alimentação mais equilibrada ou, até mesmo, é um atleta e segue uma dieta, com objetivo de alcançar uma melhor qualidade de vida deve estar sempre atento à composição nutricional dos alimentos. Mas, comer bem não significa manter um cardápio restritivo. Algumas combinações podem e devem ser consumidas, desde que a composição do produto não prejudique a saúde e seus objetivos.

Pesquisa feita pela Kantar mostra que, já em 2021, impulsionada por fatores como dieta e nutrição, a necessidade da saudabilidade cresceu 15% nas ocasiões de consumo dentro de casa.

“O que podemos perceber é que as pessoas estão mais conscientes com o que estão consumindo, procurando alimentos que sejam mais benéficos para a saúde, que possam contribuir para uma alimentação diária mais atenta. O que é preciso ter em mente é que é possível consumir alimentos saudáveis e saborosos que contribuem para uma experiência mais prazerosa”, afirma Amanda Matos, nutricionista da Flormel, marca que produz e comercializa doces saudáveis e sem adição de açúcares.

E o açúcar é uma das principais preocupações de quem está em busca desse novo estilo de vida e de especialistas em saúde. Segundo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a quantidade diária recomendada por cada pessoa é de 25 gramas.

“A ingestão exagerada de açúcar altera o metabolismo, aumenta os níveis de gordura e, consequentemente, altera os níveis de colesterol e glicose. Por isso é necessário fazer escolhas inteligentes com mais atenção. Até mesmo os atletas. Um lanchinho pode colocar em risco todo o trabalho feito em prol do rendimento no treino. Uma alternativa é dar prioridade aos doces sem açúcar”, completa Amanda Matos.

Hoje é possível encontrar diversas opções para consumo que podem incluir barra de amendoim com caramelo e chocolate branco com cobertura de chocolate ao leite sem adição de açúcares. O doce pode ser encontrado na versão sem glúten e lactose. Só é preciso ter atenção com o rótulo na hora da compra para não errar.

Só em 2021, de acordo com pesquisa da ABICAB – Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas – o mercado de chocolate cresceu 44%.

“Amendoim é uma oleaginosa rica em gorduras boas, ou seja, pode ser consumida como alternativa para se conseguir energia e, combinado com o chocolate, se torna uma opção de lanche saudável, com ótimo gosto. Além disso é uma fonte de fibras, o que favorece a saciedade, evita picos glicêmicos e auxilia no trânsito intestinal”, completa Amanda.