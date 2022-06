Coleta de registros desafia rotina de construtoras

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de junho de 2022.

O setor da construção conta com atividades insalubres e a execução de algumas delas – como por exemplo trabalho em altura e manuseio de determinados equipamentos – exigem certos treinamentos, exames e certificações.

Para resguardar a construtora de problemas legais e prejuízos, além de proteger os seus colaboradores contra acidentes de trabalho, é preciso gerenciar essas documentações. Neste cenário, algumas das adversidades comumente encontradas pelas empresas do setor construtivo podem ser resolvidas com apoio da tecnologia.

Segundo Sílvio Etges, gerente de produto do Mobuss Construção, existem soluções tecnológicas que foram criadas justamente para dar agilidade nas questões burocráticas, sendo fortes aliadas no controle de registros trabalhistas.

Enfrentando os desafios dos registros trabalhistas

Com mais de uma obra em andamento, é essencial que a construtora conte com um fluxo de trabalho bem definido para garantir a conformidade dos registros trabalhistas, principalmente relacionados à legislação.

Sílvio afirma que quando o controle acontece apenas manualmente, não há comunicação eficaz entre diferentes canteiros de obra. “Mas com apoio da tecnologia, todos os dados de colaboradores, fornecedores e terceiros, podem ser facilmente consultados e gerenciados em tempo real.

O controle de vencimentos se torna muito mais assertivo, com envio de alertas aos responsáveis. Auxiliando, assim, para que os colaboradores mantenham os treinamentos em dia. Também é possível definir parâmetros de coleta para cada profissional conforme a função desempenhada, ou para cada empresa contratada. Garantindo que seja realizado o registro da documentação necessária conforme os critérios estipulados pela empresa.

Além disso, os terceiros possuem autonomia para acessar o portal do fornecedor e subir os documentos. Há ainda soluções como o scanner móvel, em que, através de um QR Code no smartphone, o colaborador tira fotos do documento e as envia rapidamente para o sistema.

“Esse recurso substitui a tradicional realização de escaneamento via impressora. Dessa forma, a equipe economiza tempo, agiliza a coleta de registros e poupa custos com papéis e impressora”, afirma Sílvio.

A tecnologia e a coleta de registros

A tecnologia traz mais flexibilidade para os processos. Os fornecedores podem enviar os documentos de forma digital, de qualquer lugar e hora, eliminando a necessidade de enviá-los para alguém da construtora fazer upload no sistema. Assim, a equipe ganha muita agilidade e produtividade com acesso ao histórico de registros atualizados e reprovados no sistema.

Sílvio reforça a importância de contar com plataformas que acompanhem as necessidades que surgem no segmento. “É fundamental fazer constantes melhorias nos recursos do sistema, conforme as novas demandas do mercado e dos clientes. Tudo isso sem trazer custos adicionais para nossos parceiros”.

Ele finaliza contando sobre as expectativas com a atualização do sistema. “São diversas melhorias no módulo de registros. Algumas solicitadas por clientes e outras são funcionalidades que irão facilitar ainda mais as atividades que envolvem documentação de funcionários e terceiros.”