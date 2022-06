Como funciona a resistência do EPS, popularmente conhecido como “isopor”?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de junho de 2022.

Presente em diferentes tipos de instalações, o EPS, ou poliestireno expandido (popularmente conhecido como “isopor”), apresenta características físicas e mecânicas que se destacam quando o comparamos a outros tipos de materiais que exercem a mesma função. Ele pode ser cortado em diversos formatos e modelos, de acordo com o projeto, e utilizado em tubulações, dutos de ar-condicionado, no suporte a equipamentos industriais e na proteção de móveis e eletroeletrônicos, proporcionando resistência ao calor e à compressão.

“Transformado industrialmente para atender necessidades específicas, a densidade do EPS pode variar do tipo 1F (10 kg/m³) a 8F (48 kg/m³), sempre em conformidade com a norma da ABNT NBR 11752”, explica a Engenheira Civil Karen Peroni Maia, do Grupo Isorecort.

Dependendo da aplicação, o material precisa cumprir diferentes funções de segurança, desde firmeza e sustentação até absorção de impactos e isolamento térmico. Mas, afinal, como funciona a resistência do EPS ao ser aplicado em diferentes soluções?

Uso em tubulações – Resistentes a altas temperaturas, as calhas em EPS impedem que as tubulações sofram alterações térmicas, oferecendo o melhor desempenho ao isolar a temperatura. Fabricadas a partir de blocos de média ou alta densidade, contam com a possibilidade de encaixe macho-fêmea, permitindo maior assertividade e agilidade na montagem. Além disso, o material possui baixa absorção de água, é resistente ao mofo, atóxico e quimicamente neutro.

Uso em dutos de ar-condicionado – Aliado para manter a temperatura do ar que passa pelas chapas galvanizadas dos dutos até a saída pelos difusores, as placas em EPS atuam como isolante térmico para que o ar-condicionado chegue aos ambientes com temperatura e umidade adequadas. O isolamento evita a condensação do vapor d’água na face externa, que provoca o gotejamento e a oxidação do duto. Com estrutura resistente e baixa absorção de água, as placas em EPS possuem aditivo de retardante a chamas, atendendo às exigências de normas técnicas como a BS EN ISO 11925-2, que trata da determinação da ignitabilidade dos materiais quando expostos a chamas.

Suporte a equipamentos industriais – Conferindo proteção e suporte de produtos e equipamentos sensíveis a avarias, as peças em EPS para suporte a equipamentos industriais possuem alta resistência à compressão e à flexão, podendo suportar cargas distribuídas de até 40 toneladas por metro quadrado. Podendo ser utilizado em diversas aplicações de acordo com as características de cada projeto, o material também possui aditivo de retardante a chamas, oferecendo proteção sob medida contra sujeira, umidade, vibração, impacto e variação de temperatura.

Proteção de móveis a eletroeletrônicos – Como embalagem personalizada, o EPS oferece segurança e proteção no manuseio, desde o armazenamento até o transporte de móveis e eletroeletrônicos. As peças podem ser moldadas ou recortadas em diversos formatos, dimensões e densidades, conforme a característica do projeto. Resistente a impactos e à deformação, outro destaque é que as embalagens em EPS suportam altos níveis de empilhamento.

Com apelo ambiental, o EPS é composto por 98% de ar e apenas 2% de matéria-prima, é isento de produtos tóxicos ou perigosos, tanto para o ambiente como para a camada de ozônio (é isento de CFCs), e ao final de sua vida útil, é 100% reciclável.