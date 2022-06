Física Quântica é base de terapia reconhecida pela OMS há quase 50 anos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de junho de 2022.

O Campo da física dedicado à análise e à descrição do comportamento dos sistemas físicos de dimensões reduzidas, próximas ou abaixo da escala atômica, tais como moléculas, átomos, elétrons, prótons e de outras partículas subatômicas, a Física Quântica (também conhecida como Mecânica Quântica) permitiu, ao longo das últimas décadas, a melhor compreensão de temas como a emissão e absorção de luz pelos átomos e a produção de raios x, além de outros fenômenos previamente inexplicados tais como a radiação de corpo negro e as órbitas estáveis do elétron.

Entre as diferentes utilizações da Física Quântica em questões práticas, que extrapolam o campo teórico, está a área da terapêutica. A Medicina Quântica, nesse sentido, é resultado de estudos baseados nos conceitos teóricos deste ramo da Física somados a conceitos da Psicologia, da Filosofia e da Neurofisiologia.

A terapeuta Integrativa Vívika Sørensen Barone, fundadora do E2 explica que, sendo toda matéria existente no universo conhecido formada por átomos – com suas partículas e subpartículas – há um campo energético vibrando de forma incessante, inclusive no corpo humano.

“As subpartículas são feitas de energia, que vibram e oscilam cada qual na sua frequência característica, formando as moléculas, e no corpo humano, agregando-se em células, tecidos, órgãos, sistemas e o corpo como um todo”, afirma. “Assim todos os átomos vibram e criam campos de energia que geram informação, passada por ressonância, e com conexão com o universo”.

Seguindo essa linha de entendimento, prossegue ela, “podemos perceber que o ser humano é, na verdade, energia”. Dessa maneira, ressalta, é relevante que terapias milenares, como as medicinas tradicionais chinesa e indiana, deem tanta importância à questão energética em suas terapêuticas.

“As terapias holísticas, acima de tudo, envolvem uma visão diferenciada do ser humano e dos medicamentos. Algumas são mais voltadas para o interior do indivíduo, tratando suas crenças, percepções sobre si mesmo e feridas do passado”, afirma. “Por se tratarem de técnicas naturais, podem ser usadas livremente como complemento. Basta apenas certificar-se da qualificação e experiência do profissional para evitar terapeutas despreparados”, completa.

Falando de forma mais específica sobre a Terapia Quântica, a terapeuta pontua que o método “compreende manipulações da frequência vibratória, elevando a frequência do ser e sintonizando-o com equilíbrio e prosperidade que fazem parte de sua realidade, esquecida após dificuldades ou sofrimentos”.

Tal terapêutica está entre as modalidades que foram implementadas nos programas oficiais da OMS (Organização Mundial de Saúde) em 1976, e que foram ratificadas em 1983, de acordo com informações contidas no Projeto de Lei do Senado Nº 64, de 2009 (arquivado dois anos depois), que dispunha sobre a regulamentação do exercício das atividades de terapias no país, a criação do Conselho Federal de Terapeutas e dos Conselhos Regionais de Terapeutas, suas atribuições e responsabilidades, entre outras providências.

“O coração é a maior fonte reguladora de frequência do nosso campo eletromagnético. Cada célula do coração é única e pulsa em sintonia com todas as outras células do coração, emitindo um sinal eletromagnético que se irradia para todo seu campo e colocando você em sintonia e equilíbrio com o mundo interno e externo”, explica Barone, completando que, desta maneira, “um novo padrão é introduzido alinhado à saúde, autorrealização, prosperidade e alegria”.

Para saber mais, basta acessar: https://www.e2terapiaintegrada.com.br/