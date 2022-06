Métodos ágeis podem contribuir para melhora de performance de empresas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 27 de junho de 2022.

Segundo a pesquisa Panorama de Vendas, 94% dos profissionais da área de vendas concordam que seus resultados dependem de processos bem estruturados. Entretanto, ainda de acordo com o levantamento, 60% das empresas não bateram suas metas de vendas em 2021.

Outro insight importante destacado no estudo indica que 55% das empresas que têm alta performance contam com uma área responsável por definir processos com excelência. Por outro lado, 41% delas não possuem nenhuma rotina de treinamento. O relatório foi divulgado este ano pela RD Station e contou com respostas de 1.656 profissionais de empresas de diferentes tamanhos e segmentos do Brasil.

Para o comunicador e trainer Claudio Zanutim, definir métodos para todos os processos é essencial para a melhoria de performance de negócios, independentemente do tamanho e segmento de atuação.

“Os métodos ágeis permitem criar, pensar, desenvolver, mensurar, inovar resultados por meio de um produto, projeto ou ideia finalizados, ou não. Um modelo ágil está baseado em ciclos iterativos e incrementais, que geram flexibilidade e adaptabilidade aos projetos”, afirma o profissional, que atua com educação formal e corporativa há mais de 10 anos.

Melhoria de performance através de métodos ágeis

A seguir, Zanutim detalha 4 pontos que considera essenciais para otimizar a performance de um negócio:

1 – Adaptabilidade: fazer com que o foco seja na entrega e percepção de valor para o cliente, envolvendo-o durante todo o processo criativo, mesmo em desenvolvimento das soluções e criações, de modo que as ideias fiquem em fatias e não em etapas (em fatias, as interações e testes com os clientes ficam mais viáveis, práticas e assertivas), trabalhando com a cocriação, a multidisciplinaridade e coparticipação.

2 – Flexibilidade e produtividade: contando com o sistema de fatias, que são menos burocráticas, é possível produzir equipes mais autônomas e com capacidade de simplificar os processos criativos e as ideias, sem deixar que sejam simplórias. Isso gera agilidade economizando tempo dos times multidisciplinares na busca por soluções mais consistentes.

3 – Capacidade de cooperação e colaboração dos times: os métodos ágeis com utilização e prática de design são capazes de envolver os participantes e os times em torno de um objetivo de soluções comuns e com promoção do protagonismo entre as pessoas e os times. Neste caso, é muito importante que exista entre os times a multidisciplinaridade, multiconhecimentos e habilidades para que o design funcione e proporcione agilidade nas soluções internas e externas.

4 – Comunicação: para que tudo isso funcione bem, os métodos ajudam a melhorar a comunicação. Afinal de contas, ela passa para outros patamares quando os métodos ágeis são utilizados. A colaboração e o engajamento aumentam significativamente, pois as pessoas desenvolvem melhor senso de pertencimento e de reconhecimento. Em alguns casos, elas apoiam para que se possa estabelecer um diálogo diferenciado e respeitoso das ideias além da troca entre as pessoas e a melhor a interpretação das informações, evitando ambiguidades durante o processo.

Por fim, o profissional, que já treinou mais de 250 mil pessoas em eventos, cursos e palestras, pondera: “A melhoria de performance empresarial é possível desde que as pessoas mudem seus comportamentos e em prol de uma melhoria contínua e quebra de paradigmas e crenças limitantes. Disciplina na implementação das soluções também é fator decisivo para que a performance melhore”.

Para mais informações, basta acessar: https://workshop.claudiozanutim.com.br/