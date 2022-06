Na volta às compras presenciais, a comunicação visual ganha destaque

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de junho de 2022.

Durante o isolamento social devido à pandemia de Covid-19 aumentou o comércio online, porém, passado o período mais crítico, o que se vê é a retomada das compras presenciais. Um levantamento feito pela Forbes revela que 53% dos consumidores ainda preferem a loja física e outra pesquisa da Nielsen mostrou que 70% das decisões são feitas somente no ato da compra.

Considerando os números mencionados e o atual cenário econômico não tão favorável para as vendas, surpreender e encantar o cliente aliando criatividade a custos baixos tornou-se a principal aposta dos varejistas para sair na frente da concorrência. “A tendência é que marcas com comunicação visual consistente na loja passem a ter certa vantagem tornando-se mais presentes no carrinho de compras do consumidor, comenta Anderson Clayton, presidente da Roland DG no Brasil.

Como a decisão vai ser tomada na frente da gôndola, o display de PDV e placas de sinalização, seja de fachadas ou interna, têm sido as aplicações mais procuradas.

À medida que as ferramentas de comunicação se tornaram mais diversificadas e o mercado passou a exigir tempos mais curtos de produção desses displays e variedade dos materiais utilizados, acabou aumentando a demanda por soluções tecnológicas que viabilizem entregas rápidas e econômicas.

Adotar equipamentos de alta produtividade para produzir displays e placas é ideal para expansão dos negócios, a exemplo de impressoras que imprimem diretamente em chapas rígidas e semi rígidas de até 10 cm de espessura como PVC, PETG, acrílico, madeira e papelão ondulado.

Peças de decoração de interiores e produtos personalizados também estão entre as aplicações desse tipo de dispositivo. “A solução que acaba de chegar ao Brasil possui uma série de recursos que otimizam ainda mais o desempenho”, finaliza Clayton.

A capacidade de imprimir diretamente nos materiais, elimina etapas como impressão em mídia em rolo e adesivação, reduzindo assim o tempo e os gastos com pós-processamento. Enfim, atrair o consumidor e manter uma comunicação efetiva parece passar pela adaptação às constantes transformações de mercado e o olhar sempre voltado para a tecnologia.