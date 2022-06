ODILO Brasil anuncia plano de crescimento após investimento de US$ 64 milhões

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de junho de 2022.

A scaleup ODILO anuncia um aporte de capital de US$ 64 milhões liderado pela Bregal Milestone, aceleradora de tecnologia europeia, com mais de € 1,1 bilhão em investimentos. O valor é um dos maiores para o setor de educação digital este ano em todo o mundo. A Bregal Milestone faz parte da Bregal Investments, sociedade de investimentos sediada em Londres com mais € 12 bilhões de ativos sob gestão. Com o investimento, a ODILO Brasil (www.odilo.com.br) contratará dezenas de novos profissionais nas próximas semanas e acelerará seu plano de desenvolvimento para atender o mercado brasileiro e ampliar seu catálogo com conteúdo local.

A ODILO Brasil irá, ainda, incentivar a colaboração com provedores nacionais para ampliar seu catálogo com conteúdo local. O movimento será acompanhado de um plano de crescimento progressivo, que começa ainda este mês com as primeiras dezenas de contratações nas áreas de tecnologia, operações, dados, conteúdo e comercial.

No cenário global, a ODILO seguirá incrementando seu catálogo de conteúdos (ebooks, audiolivros, cursos, revistas, aplicativos educativos, vídeos, recursos educativos etc.), com mais de 3,9 milhões de conteúdos, em 43 idiomas, de 6,3 mil dos principais provedores do mundo. Além disso, a empresa acelerará o desenvolvimento de sua tecnologia que permite pela primeira vez, às organizações, criar e consumir qualquer tipo de experiência de aprendizagem (clubes de aprendizagem, planos de onboarding de colaboradores, aulas virtuais, planos de leituras, planos de carreira, entre outros) sem restrições de formatos, plataformas ou direitos de autor. O objetivo é incentivar as milhares de organizações que formam parte do ecossistema da ODILO e seus milhões de usuários para que criem, consumam e compartilhem suas experiências de aprendizagem de forma simples e sem limitações.

Mais de 8,5 mil organizações de 52 países, desde ministérios de educação, universidades ou escolas privadas, até startups e grandes empresas já criaram seus próprios Ecossistemas de Aprendizagem Ilimitadas, onde têm acesso mais de 100 milhões de pessoas globalmente.

“Com o investimento, queremos seguir incentivando de forma global o movimento de aprendizagem ilimitada, permitindo que qualquer organização de forma simples possa evoluir suas plataformas educativas com conteúdos limitados e programas despersonalizados a seu novo ecossistema digital ilimitado, configurado sob medida para cada organização segundo seus próprios programas e treinamentos, e que permitirá oferecer formação personalizada e ilimitada para toda a vida, a partir da demanda dos usuários” , afirma Rodrigo Rodríguez, CEO e fundador da ODILO.

ECOSSISTEMA DE APRENDIZAGEM ILIMITADA

A ODILO criou a categoria de “Ecossistema de Aprendizagem Ilimitada”, que permite que qualquer organização, tais como colégios, universidades, cursos profissionalizantes, empresas, bibliotecas ou escolas de negócios tenham um ecossistema com todos os conteúdos e experiências educativas possíveis de forma integrada, com um só clique e um único aplicativo.

A ODILO, por meio de seus Ecossistemas de Aprendizagem ilimitada, incentiva no Brasil práticas de aprendizagem social e alfabetização em um cenário de grande transformação digital. Várias organizações apostaram nos #UnlimitedLearningEcosystems; no setor público, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo impactou com aprendizagem ilimitada dezenas de milhares de usuários. A Biblioteca Parque Digital do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal da Educação de São Leopoldo (RS) também já fazem parte do movimento, com potencial para beneficiar mais de 50 milhões de pessoas.

Nesse cenário, a BibliON é o novo #UnlimitedLearningEcosystem que conta com recursos gratuitos. Lançada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras, a plataforma pode ser utilizada on e offline e também oferece recursos de acessibilidade.

O lançamento faz parte do projeto que promoverá a formação cultural dos moradores do Estado e popularizará o hábito da leitura. Segundo Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, “a BibliON será um poderoso instrumento para que o Brasil se converta em um país de leitores”.

No ambiente corporativo, várias empresas já aderiram à plataforma para o desenvolvimento contínuo de suas equipes. São os casos Grupo Cometa, que incentiva o uso da plataforma ao ligá-lo à remuneração extra e que conta com 90% de usuários ativos, e a Liberty Seguros, que acredita firmemente no upskilling (para ensinar novas competências aos colaboradores) e reskilling (programas de reciclagem profissional). Essas empresas e instituições transformaram seus planos de formação tradicional estáticos em modelos que colocam o estudante no centro do processo.