O que fazer para acabar com a coceira na barba?

27 de junho de 2022.

Entre aqueles que apreciam cultivar uma barba, seja ela curta ou aquelas mais longas e volumosas, é difícil encontrar quem já não tenha passado pelo martírio da coceira. A situação é relativamente comum e pode ser causada por diversos fatores. Mas o incômodo pode ser tão grande que o aspirante a barbudo chega ao ponto de desistir da empreitada de deixar crescer, ou mesmo de manter, essa barba. Porém, a solução do problema não é tão complexa assim, e alguns cuidados básicos podem aliviar e fazer com que isso desapareça.

“A primeira causa do desconforto pode ser o próprio processo de crescimento da barba”, afirma Eduardo Rauen, sócio da BARBA BRAVA, empresa de produtos para o cuidado com a barba.

Aparar os fios com lâmina pode fazer com que eles adquiram um formato mais pontudo e afiado que incomoda a pele conforme eles vão crescendo. Às vezes durante esse processo pode ocorrer o encravamento de um ou mais pelos, e isso também pode gerar coceira.

O ressecamento da pele do rosto é outro fator bastante comum. A pele seca por baixo da barba fica muito mais sensível e, portanto, mais suscetível à irritação que causa coceira. Em casos mais extremos pode até mesmo resultar em descamação da pele, o que gera um aspecto parecido com a caspa.

O último dos fatores costumeiramente responsáveis pela coceira é o acúmulo diário de resíduos do ambiente. “Com o passar do tempo a barba vai juntando pequenas partículas de poeira, células mortas ou até mesmo fios soltos”, conta Rauen. “E essas “sujeirinhas” em contato com a pele podem causar esse desconforto”.

Apesar dos diversos possíveis culpados pelo incômodo, a solução para a maioria dos casos é relativamente simples e exige apenas a adoção de uma rotina de cuidados básicos com a barba e a pele do rosto.

Fazer uma higiene adequada da barba é o primeiro, e mais importante, desses hábitos. Para isso é essencial o uso de um shampoo próprio para barba. E não é à toa que esse shampoo precisa ser especificamente para barba, já que o tipo de pele e de pelos no rosto é bastante diferente da pele do couro cabeludo e do nosso cabelo.

De acordo com o diretor de produto da Barba Brava, utilizar outros produtos, como sabonete, pode ressecar ainda mais a pele e piorar a coceira. “Além disso, o shampoo específico também suaviza e hidrata os fios – o que facilita cuidar melhor da barba”.

Pentear a barba é outro comportamento que colabora para a higienização. Esse costume, quando feito regularmente, ajuda a remover resíduos, além de desembaraçar e ordenar os fios. Entre outras vantagens, pentear também ajuda a não estar sempre passando as mãos na barba. É razoável considerar que as mãos, sendo partes do corpo que regularmente estão em contato com objetos do ambiente, podem servir como meio de transporte para resíduos e que mantê-las longe do rosto é bastante sensato.

Além do shampoo, existem outros produtos que ajudam a manter a barba e a pele do rosto saudáveis. Após a lavagem, um bom óleo para barba hidrata e ajuda a evitar o ressecamento da pele ao mesmo tempo em que amacia os fios – o que ameniza os fatores que possam causar irritação. Um esfoliante utilizado regularmente também é uma boa prática e auxilia a manter a área saudável.

“Uma pele e barba sempre bem limpas e hidratadas dificultam o surgimento de pelos encravados e outros agentes que estão entre as causas mais comuns da coceira”, resume Eduardo Rauen.

