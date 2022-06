Férias escolares: momento de revisar as vans

Compartilhe Facebook

28 de junho de 2022.

O período que se aproxima das férias escolares é ótimo aliado para os proprietários de vans. Com as folgas das idas e vindas entre casa e escola, transportando os estudantes, o momento é o perfeito para fazer aquela revisão, em especial nos sistemas de segurança, dirigibilidade e conforto (direção, suspensão e freios). Ainda que a inspeção veicular não esteja regulamentada em todos os estados, o artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a verificação semestral dos equipamentos obrigatórios e de segurança.

Coordenador técnico nacional da Viemar Automotive, fabricante nacional de peças de reposição para o mercado automotivo, José Marciano dá as dicas para os responsáveis pela segurança de crianças e jovens. “É fundamental fazer a manutenção preventiva, e não esperar pelo desgaste ou mesmo quebra das peças, que comprometem a segurança dos passageiros, dos motoristas e a própria vida útil dos veículos”, afirma.

Ao explicar a importância de fazer as revisões, Marciano também alerta que as peças desgastam pelo tempo de uso e pelas condições de dirigibilidade do veículo, e não apenas por quilometragem. “Às vezes é comum aguardar o veículo completar a quilometragem indicada pelo fabricante para enviar para a revisão, mas o tempo, inclusive parado, também afeta os componentes”. Isso sem contar na questão do investimento. Uma manutenção preventiva geralmente é mais barata que a corretiva.

Na hora da revisão, o mecânico atento, especialista em seu negócio, deve fazer a substituição de componentes de freio, suspensão e direção sempre em pares, ainda que na análise apenas uma das peças necessite a troca. Para o cliente, é preciso se certificar que o seu mecânico seja de confiança e utilize produtos de fabricantes reconhecidos pela garantia, segurança e pós-vendas. Esse equilíbrio de fatores vai garantir uma melhor performance, sem falar na questão da segurança.

Para manter o veículo em dia, Marciano ainda observa que a capacidade de carga nunca deve ser excedida. Quando há uma sobrecarga, compromete-se a vida útil de componentes como pivôs, articulações axiais e terminais de direção, entre outros, aumentando o risco de quebra de componentes, causando danos materiais e podendo até ferir os ocupantes do veículo e/ou terceiros. E como dica final, é importante lembrar do alinhamento, sinônimo de economia e comodidade.