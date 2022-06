MZ participa do 23º Encontro de Relações com Investidores e Mercado de Capitais

O 23º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, realizado nos dias 27 e 28 de junho de 2022, no WTC Events Center, em São Paulo (SP), teve o patrocínio da MZ. O evento é promovido anualmente pela ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) e pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores).

Cássio Rufino, Diretor Financeiro, de Operações e de Relações com Investidores da MZ, enfatiza a importância de participar do Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, evento tradicional que já está na 23ª edição. “É o maior evento de Relações com Investidores e Mercado de Capitais da América Latina”, frisa. O Encontro este ano teve formato híbrido (presencial e em plataforma digital).

O evento este ano destacou a necessária evolução tecnológica, dado o aumento no interesse de investidores pessoas físicas pelo mercado de capitais. E a agenda ESG (do inglês Environmental, Social and Governance; em português, ASG – Ambiental, Social e Governança) ganha, também, cada vez mais relevância, conclui Cássio Rufino.