Prod entra para o ranking de Melhores Empresas de Minas Gerais mais uma vez

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 28 de junho de 2022.

No último dia 13 de junho, a Prod, agência de soluções digitais, entrou para o ranking de Melhores Empresas para se trabalhar em Minas Gerais pelo GPTW (Great Place to Work) e conquistou o Top 13. O selo é um dos mais importantes reconhecimentos para empresas que valorizam a cultura organizacional focada no bem-estar dos colaboradores, alto desempenho e inovação.

O GPTW reconhece as melhores empresas para se trabalhar com base em uma pesquisa realizada com os colaboradores, a fim de medir o clima e as boas práticas das organizações. Conquistá-lo faz com que a empresa seja considerada, pelos colaboradores e pelo mercado de trabalho, um ótimo lugar para se trabalhar. Essa é a segunda vez que a agência conquista o ranking e se destaca pela posição.

Critérios da pesquisa

A pesquisa é respondida de forma anônima pelas equipes, avaliando 5 dimensões:

Credibilidade: mede o quanto os colaboradores sentem seus gestores confiáveis ao abordarem questões sobre as práticas de comunicação, competência e integridade existentes nessa relação.

mede o quanto os colaboradores sentem seus gestores confiáveis ao abordarem questões sobre as práticas de comunicação, competência e integridade existentes nessa relação. Respeito: avalia como os colaboradores se sentem respeitados por seus gestores, levando em consideração a valorização profissional colaboração e momentos de feedback.

avalia como os colaboradores se sentem respeitados por seus gestores, levando em consideração a valorização profissional colaboração e momentos de feedback. Imparcialidade: entende o quanto os colaboradores consideram as práticas de gestão justas, igualitárias e imparciais.

entende o quanto os colaboradores consideram as práticas de gestão justas, igualitárias e imparciais. Orgulho: considera o sentimento que os colaboradores têm em relação às suas funções no trabalho, ao time e à organização.

considera o sentimento que os colaboradores têm em relação às suas funções no trabalho, ao time e à organização. Camaradagem: analisa o sentimento de companheirismo e proximidade entre os colaboradores e suas equipes.

Como a agência conquistou o ranking

Para Laís, Coordenadora do RH da Prod, ser GPTW mostra o quanto a cultura da empresa é verdadeira e vivida na prática. Ela afirma que “o que faz com que a cultura seja forte entre os colaboradores é a conexão e o valor que as pessoas dão às relações interpessoais. Na agência, os relacionamentos acontecem de maneira muito transparente e com feedbacks, o que aumenta a confiança e a colaboração de todos. As pessoas se sentem parte da vida umas das outras quando existe esse forte vínculo de relacionamento”.

Ela também destaca que é fundamental que o RH tenha voz e espaço para fazer com que as pessoas sejam colocadas no centro de todas as ações e se sintam mais seguras e ouvidas no ambiente de trabalho.

Além dos pontos abordados pela Laís, para alcançar a certificação, a área de RH exerce, diariamente, um cuidadoso trabalho de planejar, executar e acompanhar ações voltadas à felicidade, bem-estar, infraestrutura e qualidade. Dentre as iniciativas, destacam-se: cumbuca de leitura, yoga, happy hour, cartão de benefícios flexível, psicóloga e parcerias com convênios médicos, farmácias, universidades e outros locais.

Todas essas ações, reunidas, visam garantir um ambiente mais seguro, confortável e amigável para os colaboradores.