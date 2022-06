Qual modelo escolher: um carro sedã ou SUV?

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 28 de junho de 2022.

Antes de pensar na marca e modelo do automóvel, é preciso primeiro descobrir qual é a escolha ideal para o estilo de vida de quem vai usar o carro. Tanto os SUVs quanto os sedãs têm seus prós e contras, o que torna o processo de seleção mais difícil do que já é. Uma coisa que é preciso levar em consideração é não apenas olhar para o presente, mas também pensar nas necessidades futuras.

A escolha provavelmente dependerá do local de moradia, tamanho da família, estilo de vida e muito mais. Os dois modelos devem ser avaliados, mas, no final das contas, é preciso comprar um veículo que melhor atenda às necessidades de quem vai utilizar.

Design

Os sedãs têm um visual mais esportivo e aerodinâmico em comparação com o design exterior volumoso dos SUVs. A maioria dos sedãs são fabricados para serem mais aerodinâmicos do que os SUVs, no entanto, as inovações nos designs dos SUVs os tornaram menos quadrados em comparação com os modelos anteriores.

Dimensões

Os sedãs têm menor distância do solo do que os SUVs, o que os torna mais difíceis de dirigir em terrenos acidentados e irregulares, pois se não tiver cuidado pode acabar arranhando a parte inferior da carroceria.

Os SUVs, por outro lado, são projetados com maior distância do solo e um sistema de suspensão mais forte, desenvolvido para uma experiência de condução off-road mais confortável, uma vantagem para locais em que chove bastante e com terrenos irregulares. Por outro lado, uma maior distância do solo pode dificultar a entrada de pessoas idosas em um SUV.

O SUV tem dimensões maiores que um sedã. Assim, ao dirigir o SUV, tem-se uma visão melhor da estrada à frente. Em compensação, o Sedã, por ser mais baixo, possui mais estabilidade em curvas e em velocidades mais altas.

Espaço interno

Para uma família grande, um SUV pode ser uma escolha assertiva. Como são maiores, eles também têm uma capacidade maior de assentos. Até seis a sete pessoas podem caber dentro de um SUV, enquanto os sedãs só podem transportar no máximo 5 pessoas. Quando se trata de espaço de carga, os SUVs também são a melhor escolha.

Economia de combustível

Como os SUVs são maiores e mais pesados, eles tendem a consumir mais combustível do que um sedã. Além disso, a maioria dos sedãs hoje vem com um motor de quatro cilindros de nível básico ou um V6, que aumenta sua eficiência de combustível.

Dirigibilidade

Os sedãs não são tão grandes quanto os SUVs, o que os torna mais fáceis de dirigir e estacionar. Um SUV, por outro lado, também pode ser um bom veículo urbano, mas com seu perfil maior, a condução e o estacionamento serão mais difíceis. Um SUV oferece a opção off-road, o que é perfeito se o indivíduo gosta de aventuras ao ar livre durante os fins de semana.

No fim das contas, a compra de um veículo se resume à preferência pessoal.

Em Curitiba, é possível realizar test-drive de SUVs e sedãs da marca Toyota na Toyota Sulpar.

Mais informações em http://blog.toyotasulpar.com.br/