Auto Stop Nakata promove checagem gratuita de amortecedores em cinco cidades

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 29 de junho de 2022.

A Nakata promoverá avaliação gratuita de amortecedores em cinco estados no mês de julho.

A ação, que permite identificar o estado dos amortecedores, componentes fundamentais para garantir a segurança dos ocupantes do veículo, no mês de julho, inicia, no dia 1º de julho, na cidade de Campos Goytacazes, no Rio de Janeiro, depois segue para Campinas, em São Paulo, nos dias, 15 e 16, no Centro Automotivo Sesso.

Nos dias 22 e 23 de julho, acontece no Centro Automotivo Porto Seguro, em Teresina, Piauí. Dias 29 e 30 de julho, segue para a cidade de Mombaça, no Ceará, na Autopeças Guaxinim, e para Poços de Caldas, em Minas Gerais, quando a avaliação será feita no centro automotivo Grand Pneus.

Entre os sinais de desgaste dos amortecedores estão: vazamento de óleo, redução do contato dos pneus com o solo, balanço em excesso após arrancadas ou frenagens e vibrações e ruídos da suspensão. A recomendação é, após 40 mil km, avaliar as condições do sistema de suspensão a cada 10 mil km.

Feita com máquina shocktester, que submete o conjunto de componentes a variações de baixa, média e alta frequência, por meio de simulações automáticas de variados tipos de solos, a avaliação, que concede relatório com o resultado ao motorista, acontece durante o ano todo em centros automotivos de diversas regiões do país.

Serviço:

Data: 1º de julho, das 8 h às 17 h

Local: Atacarejo União

Av. Senador Tarcísio Miranda, 726, 732

Campos dos Goytacazes/RJ

Data: 15 de julho, das 09 h às 17 h

16 de julho, das 09 h às 12 h

Local: Centro Automotivo Sesso

Av. Eng. Roberto Mange, 65

Vila Marieta – Campinas/SP

Data: 22 de julho, das 09 h às 17 h

23 de julho, das 08 h às 13 h

Local: Centro Automotivo Porto Seguro

R. Des. João Pereira, 3765

Santa Isabel – Teresina/PI

Data: 29 de julho, das 09 h às 17 h

30 de julho, das 08 h às 13 h

Local: Autopeças Guaxinim

R. Jaime Benevides, 136

Centro – Mombaça/CE

Data: 29 de julho, das 09 h às 17 h

30 de julho, das 08 h às 12 h

Local : Grand Pneus Centro Automotivo

Av. João Pinheiro, 777

Campo da Mogiana, Poços de Caldas/MG