B3 e Tooq Data Trading firmam parceria para operações de alta frequência

* Por: DINO - 29 de junho de 2022.

Quanto vale um microssegundo no mercado de capitais? Abreviar um milionésimo de segundo nas operações na bolsa de valores pode representar ganhos para uma grande corretora.

Depois de popularizada nas bolsas dos Estados Unidos (NYSE, Nasdaq) e da Europa (Euronext), a modalidade ultra veloz de operações de ativos, conhecida como High Frequency Trading (HFT), vem atraindo novos operadores adeptos e desenvolvedores de infraestrutura tecnológica.

As transações de alta frequência caracterizam-se por alta velocidade, grande volume de ordens de compra e venda, e uso de algoritmos de negociação em supercomputadores, cujos dados trafegam na menor latência possível (menor atraso na comunicação de dados). Por demandar equipamentos de alta performance, o ecossistema tecnológico quase sempre é trazido de outros países.

A Tooq Data Trading, empresa que fornece soluções para viabilizar operações em HFT, acaba de chegar ao datacenter onde são prestados os Serviços de Co-location da B3, oferecendo hardwares, softwares e infraestrutura aos ecossistemas de alta frequência.

“Essa tecnologia nos permite reunir cases de clientes com ganhos de performance, proporcionados pela ferramenta. Em um evento em que ocorreu grande volatilidade na B3, o suporte ao cliente possibilitou o retorno às operações muito à frente dos demais participantes”, conta Ronaldo Moura, CEO da Tooq Data Trading. “Os diferenciais competitivos que se viabilizam com tecnologias superiores são pré-requisitos para os que querem participar desse mercado”, sintetiza.

“Ter a Tooq como parceira da B3 fornecendo serviços de ponta no nosso datacenter e em conjunto com os Serviços de Co-location B3 vai contribuir ainda mais com a liquidez dos nossos mercados e com a expansão do ecossistema financeiro. Tenho certeza de que a Tooq contribuirá com o aumento da satisfação dos clientes, alavancará investimentos e trará estabilidade às operações dos participantes do mercado, principalmente, as dos HFTs, principais interessados em serviços de co-location”, comenta Alexandre Jahnecke, superintendente de produtos e serviços de TI da B3.

As operações de HFT ganharam importância nos diversos mercados tanto pelo grande volume de negociações que possibilita em frações de segundo, como pela liquidez que proporciona. Enquanto o mercado financeiro é importante para o desenvolvimento das economias, a liquidez de seus papéis é determinante para o progresso econômico acontecer. Nesse aspecto, o mercado de alta frequência, de arbitragem e de market making, que são os principais usuários da tecnologia HFT, ajudam a prover a liquidez para os papéis e para os mercados que querem se desenvolver.

Com tecnologia originária do Reino Unido aliada à do Canadá, as soluções de sincronismo e precisão do relógio da Tooq permitem o monitoramento das operações em velocidade de nanosegundos.

No mercado de alta frequência, as operações são realizadas a partir de softwares e algoritmos que analisam mercados e cruzam informações à procura de oportunidades de negócio em velocidade de microssegundos (um milionésimo de segundo) ou até nanossegundos (um bilionésimo de segundo). E nesse padrão de velocidade são disparadas automaticamente, em um único pregão, uma alta quantidade de ordens de compra e venda na bolsa.

Com tal volume de ordens disparado em alta velocidade, torna-se indispensável o uso de sincronização de um relógio específico, de alta precisão, pois somente assim pode ser verificada a real sequência das ordens de compra e venda. Com a aferição é possível o controle das operações pelos próprios traders e dos processos de fiscalização e auditoria.

“Em ambientes tão agressivos, existem muitos riscos ao operar aquém ou além do planejado pelas áreas de negócio, auditoria e infraestrutura. A Tooq cria uma ponte segura entre elas, fornecendo visibilidade, automação e acuracidade”, Ronaldo Moura.