BCB São Paulo tem crescimento superior a 35% no número de visitantes

* Por: DINO - 29 de junho de 2022.

Representatividade, diversidade e engajamento são algumas palavras que definiram o BCB São Paulo, evento direcionado aos profissionais de coquetelaria da América Latina, realizado nos dias 21 e 22 de junho, no Expo Barra Funda, em São Paulo. Foram registrados 4.798 participantes, marca 35% superior aos os 3.500 visitantes estimados pelos organizadores da RX (Reed Exhibitions).

Recebendo bartenders, mixologistas, varejistas distribuidores, gestores e representantes dos maiores players do mercado, o evento contou com mais de 120 marcas de destilados premium, 28 palestras em dois espaços, a Arena de Conteúdo e o Bar Mentoring, reunindo 52 nomes nacionais e estrangeiros. Para os estandes, foram fornecidas 7 toneladas de gelo pela easyICE para o preparo de coquetéis e disponibilizadas, gratuitamente, 17.000 garrafas de água, com e sem gás, em geladeiras espalhadas pelo espaço expositivo pela Águas Prata.

“Foi emocionante ver a importância que o BCB tem para profissionais e empresas materializada em forma de uma grande celebração da coquetelaria. Tivemos dezenas de lançamentos e apresentações que mesclaram produtos, técnicas e oportunidades de mercado, assim como novas bases, texturas, aromas e sabores. O principal ingrediente, porém, foi o reencontro. O segmento precisava disso, sobretudo em um cenário positivo, onde o público em bares e restaurantes quer viver coisas diferentes”, destacou Daniel Pereira, gerente do BCB São Paulo.

Atrações

Responsável pela grade de conteúdo, o diretor de educação, Marco De la Roche, reforçou que “o BCB São Paulo se consolidou como importante evento de bebidas e bares da América Latina e demonstrou que a feira tem força para alçar voos ainda maiores e transformar a história da coquetelaria brasileira. Sou grato pela oportunidade de conduzir a programação e atender uma comunidade tão apaixonada como essa”, disse.

Para a embaixadora do evento, Carolina Oda, “foi surpreendente ver o engajamento dos participantes e das marcas, que transformaram, em tão pouco tempo, o evento no principal pilar de inovação e tendências da América Latina, trazendo mais representatividade para o setor. Considerando todos os meus anos de carreira e participações em feiras, fiquei impressionada em presenciar como o BCB São Paulo é amado”, explicou.

Aliás, representatividade também foi um tema que permeou várias palestras programadas. Na Coquetéis vs Antropologia – visão de representatividade dentro do copo, conduzida por Guilherme Ferrari, bartender e youtuber do canal barraCODEX, foi mostrado como as bebidas e as experiências de consumo passam por transformações de acordo com as mudanças culturais e a importância de os profissionais estudarem questões sociais para a composição de receitas que entreguem ao consumidor maior identificação.

“Eventos como o BCB são de suma importância para levantamento de temas novos e debates sobre o que já está no setor, de bom e ruim. Poderia dizer que discutir representatividade ajuda na maior diversificação de produtos, levando a um mercado mais democrático no quesito acessibilidade (preço, valor, cultura). Entender a representatividade do consumo de bebidas em outro recorte social é a chave para criar uma cultura de consumo melhor”, reforçou o bartender.

O BCB São Paulo foi palco, ainda, para pequenas e médias empresas, algumas expondo pela primeira vez, como a Lanup, Cachaça Meu Garoto e Tuaq Ice. Também foi uma vitrine estratégica de novidades para expositores como Campari Group, Pernod Ricard, Diageo, Bacardi, Beam Suntory e Jack Daniel´s. É possível conferir um pouco mais sobre a participação dessas marcas, além de fotos, no link: https://cutt.ly/TKLrEhh.

A 2ª edição do evento contou com as parcerias de Clube do Barman, Mixology News, Associação Brasileira de Chá (abChá), Associação Nacional de Restaurantes (ANR), Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), Projeto Glass is Good e Instituto Brasileiro de Cachaça (Ibrac).

Os organizadores informam que o BCB São Paulo 2023 acontecerá no pavilhão da Bienal do Ibirapuera, nos dias 05 e 06 de junho.