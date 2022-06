Cia Athletica utiliza gameficação e motiva alunos por mensuração de resultados

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de junho de 2022.

A motivação é o principal pilar que direciona as pessoas ao sucesso, seja na carreira ou na vida pessoal; e com a atividade física isso não é diferente. A Cia Athletica oferece em toda a sua rede o CiaBeat, um sistema exclusivo de mensuração de resultados dos seus alunos por meio dos batimentos cardíacos. Integrando o CiaBeat aos demais sistemas CiaSoft, é possível visualizar a sua evolução, desde mudança de peso, ganho ou perda de musculatura, gasto calórico, frequência cardíaca, resistência corporal, bioimpedância, entre outros.

O Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento da Cia Athletica e criador do sistema, Marcelo Marinho, explica que o principal conceito utilizado é a própria psicologia humana. “Cada um de nós deve ser incentivado na realização de suas atividades físicas, e a percepção de competência trazida pelo CiaBeat é uma recompensa imediata. O sistema envia mensagens dos resultados após cada treino, trazendo métricas e linguagem diferenciada, usando as mecânicas de jogo, como pontuação e prêmios”, afirma. De acordo com Marinho, a expectativa é trazer o maior engajamento possível na atividade física para que aquele aluno se sinta motivado a melhorar e superar os seus limites. “O sistema te compara com você mesmo e mostra a sua evolução. Isso traz o interesse no treino de longo prazo, no cuidado com a saúde mesmo, na continuidade do exercício durante o ano todo”, complementa.

Outro diferencial do sistema Cia Beat é o incentivo à socialização, já que os alunos podem compartilhar seus resultados por meio de avatares e apelidos que ficam disponíveis nas telas espalhadas pelas academias e no app do celular. “Eles podem olhar juntos o ranking, comparar resultados e trocar experiências, reforçando vínculos e preocupações mútuas, conectando-os a um grupo que se importa com seu bem-estar. Tudo isso traz muito mais prazer na hora de se exercitar”, afirma. Por meio da tecnologia, o aluno consegue ainda controlar a intensidade do exercício durante a execução, e o professor pode monitorar para saber se o aluno está atingindo o objetivo da aula ou do treino. Assim, todos têm acesso à performance de forma objetiva e eficaz.

A partir de 2023 o Cia Beat irá permitir a criação de equipes, além da elaboração de metas mais complexas.