E-Summit 2022 traz novas tendências do marketing digital

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 29 de junho de 2022.

O E-Summit 2022, terceira edição do evento promovido pela Etus, aconteceu na última quinta-feira (9), em Ribeirão Preto-SP, e reuniu pessoas de diversas cidades do país para acompanharem palestras sobre as mais recentes atualizações dos mercados de marketing digital e mídias sociais. Além da plenária, o lobby proporcionava interações imersivas com ações de patrocinadores, interações lúdicas de tecnologia, espaços ‘instagramáveis’ e um vasto leque de networking entre palestrantes e convidados.

Pela primeira vez o E-Summit aconteceu também de forma presencial, já que nos últimos dois anos o evento foi realizado de forma online, através da plataforma Gothr e após o sucesso de público acompanhando as duas últimas edições a realização do presencial em 2022 se concretizou: “É uma realização de um projeto único, a chegada do E-Summit ao presencial era algo planejado e que conseguimos realizar com maestria. Ficamos muito felizes por realizar algo tão grandioso aqui no interior de São Paulo”, comentou o CEO da Etus, horas antes do início do evento.

As portas se abriram às 9h no Centro de Convenções do Wyndham Garden Hotel, em poucos minutos o lobby do E-Summit já estava cheio. Um welcome coffee recepcionou os presentes que já começaram a se conectar entre elas e aproveitar as instalações, como corte de cabelo e estúdio de tatuagem promovidos pela Refúgio Barbearia, além das ações com brindes dos patrocinadores e uma estrutura giratória para produção de vídeos para as redes sociais.

Pontualmente às 9h30 o salão de palestras abriu as portas para os presentes se acomodarem em seus lugares para acompanharem as palestras. Em cima do palco um show de mágica com o ilusionista Diarkan Junior deu início às apresentações e animaram o público para a primeira palestra imersiva com Felipe Martins, CEO do Portal Publicitário, especialista em viralização descomplicada nas redes sociais.

Um painel reuniu Duda Melo Dias, estrategista de marketing e gerente de negócios da Squid, Grace Kelly Cano, jornalista e CEO da Focco Comunicação e a influenciadora digital Lica Gimenes para falar sobre marketing de influência em um bate-papo onde compartilharam dicas, dados e experiências profissionais. Para finalizar a programação da manhã o especialista em negócios e geração de conteúdo Cristiano Santos fez uma palestra sobre LinkedIn em sua primeira apresentação em Ribeirão Preto.

“Está sendo lindo estar aqui, minha primeira vez em Ribeirão, retorno ao presencial, voltar a olhar nos olhos das pessoas, é um dia especial para mim. Os eventos ajudam as pessoas a se atualizarem, trazem novas tendências, nos ajuda a ficar atualizado ao mercado e se conectar com outros profissionais”, comenta Cristiano sobre a experiência no evento.

Após um intervalo para o almoço, o especialista em social media Valter Azevedo foi o primeiro a subir no palco no período da tarde falando sobre estratégias e faturamento como Social Media. O alagoano Rapha Falcão, que é palestrante, mentor e influenciador digital, se apresentou pela primeira vez em Ribeirão Preto e comentou: “O E-Summit é especial para mim, já vim aqui na cidade atrás de cervejarias outras vezes, confesso, mas fazer parte dessa história, da construção de um polo de marketing digital é gratificante, e hoje quero agregar ao evento falando de estratégias de tráfego orgânico e pago no marketing digital” comentou Rapha, minutos antes de palestrar.

Para falar diretamente com os donos de agências, o mentor Rodrigo Maciel trouxe uma palestra intrigante sobre como virar uma agência sexy e deixar de lado ações que não são atrativas para o seu negócio. A jornalista e palestrante Liliane Ferrari finalizou a programação da tarde no E-Summit e falou sobre um assunto importante no desenvolvimento profissional, o Marketing Humanizado: “O evento é muito importante para essa retomada, está tudo incrível e muito bem organizado, o conteúdo aqui é para todos, nós palestrantes também saímos com muito conhecimento”, fala Liliane.

João Pedro Motta atua no mercado de tecnologia, marketing e influenciadores. Foi incluído em 2015, aos 19 anos, na lista dos 30 brasileiros com menos de 30 anos mais influentes da Forbes Brasil. João palestrou pela primeira vez em Ribeirão Preto no E-Summit, e falou sobre growth hacking. Para finalizar o dia de imersão e aprendizado o publicitário e CEO da Etus, André Patrocínio subiu ao palco para concluir o E-Summit 2022.

André não poupou em emoção e gratificação ao finalizar o evento. “Especial e muito importante finalizar dessa forma, ver que tudo aquilo que planejamos se concretizou. Saímos daqui com a sensação de dever cumprido e com a certeza de um E-Summit em 2023 ainda melhor”, finaliza André.

Após o sucesso nas apresentações o público ganhou um happy hour a altura das apresentações e a noite terminou com descontração, cerveja, petiscos e uma apresentação musical para marcar a experiência Etus com o E-Summit 2022.

E-Summit VIP

Após um dia completo de imersão nas inovações do marketing digital, na sexta-feira (10), a Etus abriu as portas da sua sede para os participantes que adquiriram o ingresso presencial VIP para mais um dia de palestras exclusivas. Além de conhecer o QG da Etus, os presentes conquistaram um pouco mais de conhecimento em conteúdo digital com: Lucas Vasconcellos, Eduardo Soares, Igor Moraes, Lucas Kalango, Kauê Luz e Leonardo Luz.

Diego de Almeida, que é coordenador de marketing de uma faculdade e veio de Bom Jesus do Itabapoana, cidade no Rio de Janeiro, fronteira com o estado do Espírito Santo ficou positivamente surpreso com o E-Summit. “O evento sempre me chamou atenção e eu vim de última hora, foram 18 horas de viagem para acompanhar. Queria aproveitar essa oportunidade no presencial e está sendo maravilhoso, está sendo muito produtivo e com certeza vou aplicar o que aprendi aqui no E-Summit”, comenta Diego.

Eduardo Soares, especialista de marketing digital, professor acadêmico e presidente da APP Ribeirão Preto, foi um dos palestrantes no dia 10 e comentou a experiência e a importância do evento para a cidade: “É muito importante eventos como esse, precisamos movimentar o mercado na nossa cidade”.