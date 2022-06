SBPC/ML abre inscrições para os cursos de Ensino à Distância de julho

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de junho de 2022.

A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) abre inscrições para os cursos de Ensino à Distância (EAD) de julho. Serão dois para o período.

O prazo de inscrições para o “Como fazer? Controle de qualidade em biologia molecular: painéis multiplex” é até o dia 6/7. As aulas acontecerão em 13/7, ministradas pela Dra. Carolina dos Santos Lázari, médica chefe da Seção de Biologia Molecular da Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e assessora médica para Análises Clínicas em Infectologia do Grupo Fleury.

Já o cadastro para as aulas de “Atualizações nos documentos do BrCast 2022” pode ser feito até o dia 20/7 e as aulas serão realizadas em 27/7, e ministradas pelo Dr. Jorge Luiz Mello Sampaio, médico Patologista Clínico responsável pelo setor de Microbiologia do Fleury Medicina e Saúde e professor de Microbiologia Clínica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo.