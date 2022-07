Desenvolvedora de marketplaces Mirakl compra startup Target2Sell

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de julho de 2022.

Mirakl, plataforma SaaS de marketplace, anuncia a aquisição do fornecedor de personalização de e-commerce Target2Sell. O objetivo da compra é oferecer uma solução a um desafio comum dos marketplaces, de manter a identidade de marca e experiência personalizada do cliente enquanto expande drasticamente a variedade de produtos disponíveis. Com a compra da startup, será possível tornar mais fácil para consumidores descobrirem e comprarem os produtos que querem por meio da seleção e curadoria automática de vendedores terceiros.

A Target2Sell desenvolveu um conjunto de soluções orientadas por Inteligência Artificial, que permitem que os operadores de e-commerce ofereçam recursos de personalização. Isso possibilita que os clientes recebam experiências customizadas que geram taxas de conversão até 15% mais altas. A integração do Target2Sell na plataforma de marketplace da Mirakl abrirá novos fluxos de receita e impulsionará aumentos de desempenho tangíveis para os clientes por meio da capacidade de obter curadoria em escala.

“A tecnologia da Target2Sell foi projetada de forma a permitir que os usuários corporativos aproveitem a IA incorporada, implementando seus objetivos personalizados e fornecendo resultados de negócios, tornando-a uma combinação perfeita para a solução de mercado da Mirakl”, disse Johan Lambert, CEO da Target2Sell. “Ao entrar no time Mirakl, estamos ansiosos para elevar o nível da plataforma e solidificar a posição da Mirakl como uma solução de marketplace que permite que as empresas ofereçam interações de qualidade e lucrativas com compradores e vendedores em escala. Nos próximos meses, também colaboraremos para desenvolver a próxima onda de produtos para garantir que os clientes da Mirakl continuem a crescer e operar os mercados corporativos do mundo”.

A Mirakl anunciou, ainda, o lançamento da Payout, nova solução global de pagamento, que visa facilitar a escala internacional do marketplace com adequação regulatória simplificada para cada região. A ferramenta lida com os requisitos de integração do vendedor e Know Your Customer (KYC), depósito regulamentado, câmbio e gerenciamento de reservas de reembolso, mantendo a conformidade independentemente da região do operador ou vendedor. A disponibilidade inicial da solução começará no outono de 2022 por meio de um programa de acesso antecipado.

“A visão da Mirakl sempre foi de tornar mais fácil e rápido para nossos clientes lançarem e escalarem seus marketplaces no mundo. A aquisição da Target2Sell e nossas inovações na plataforma representam o próximo passo em oferecer aos marketplaces da Mirakl tecnologia, ecossistema e expertise para escalar sem limites, enquanto mantendo o DNA único da sua marca”, diz Adrien Nussenbaum, confundador e co-CEO da Mirakl. “Ao expandir nosso conjunto de soluções no setor, a Mirakl pode prover negócios com o que precisam para tirar total vantagem da economia de marketplaces.”

Novos recursos para mais eficiência e agilidade de processos dos marketplaces

A Mirakl também está ampliando sua plataforma principal com novos recursos para gerenciamento da qualidade dos dados. Os marketplaces desenvolvidos pela empresa agora contarão com novas ferramentas de inteligência artificial. Uma delas é o Product Data Mapping IA, que oferece melhor categorização dos produtos. E a outra ferramenta, Customer Care Intelligence, identifica se há algum ponto sensível na comunicação entre clientes e o vendedor terceiro, e notifica rapidamente o operador do marketplace, promovendo maior cuidado com o consumidor.

Ambas as melhorias, Product Data Mapping e Customer Care Intelligence, estarão disponíveis a partir de maio de 2022 para os clientes. Outro recurso que será disponibilizado, para trazer benefícios aos grandes compradores corporativos é o One Creditor. Com ele será possível que os operadores dos marketplaces atuem como o credor central em todas as transações. Isso simplifica o gerenciamento de fornecedores e as experiências gerais de compra para acomodar relacionamentos especializados com fornecedores ou clientes, ajudando a ampliar seus negócios de comércio digital.

Esses novos recursos se baseiam no impulso recente da empresa, incluindo dois marcos financeiros significativos. Em 2021, a Mirakl ultrapassou US$ 100 milhões em receita recorrente anual, com mais de US$ 4,3 bilhões transacionados em seus marketplaces. Além disso, em 2021, a Mirakl fechou US$ 555 milhões em financiamento da série E liderado pela Silver Lake, colocando a avaliação da empresa acima de US$ 3,5 bilhões – um aumento de 230% em um ano.