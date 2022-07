Escola circense oferece atividades nas férias para crianças a partir dos 3 anos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de julho de 2022.

O Arena Circus, escola circense localizada na zona norte de São Paulo, está com uma programação diferente no mês de julho com o “Férias no Circo”, que terá aulas avulsas nas modalidades de solo, equilíbrio e aéreo para crianças a partir de 3 anos de idade. Ao final da maratona as crianças apresentam um minishow do que aprenderam e caracterizados como artistas de circo.

As atividades serão lúdicas para proporcionar diversão e gasto calórico nas crianças e jovens. Os pais também poderão participar junto com seus filhos.

Segundo Viviane Rabelo, diretora e idealizadora do Arena Circus, os pais poderão tirar as crianças de casa, da frente da TV, do videogame e dos celulares para que possam participar de atividades lúdicas, se exercitar e gastar a energia no tecido, na lira ou no rola-rola, por exemplo.

O programa conta com 5 dias seguidos – cada um com uma atividade direcionada. Para quem quiser experimentar apenas um dia, também é possível a compra do voucher.

O Arena Circus conta com infraestrutura e segurança adequada para atender a aulas regulares, avulsas e espetáculos para o público. Os professores são profissionais do ramo e com formação acadêmica, que garante notoriedade e melhor experiência no universo do Circo.

Para saber mais, acessar https://arenacircus.com.br/feriasnocirco/