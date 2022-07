Fotografia de produtos é grande aliado ao e-commerce

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 1 de julho de 2022.

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) destacou que as vendas on-line tiveram o crescimento duplicado no ano de 2020. Um relatório apresentado pela Mastercard SpendingPulse, mostra que o mercado digital brasileiro teve crescimento de 75% em 2020, se comparado ao ano anterior. Isso se deu, sobretudo, após o início do isolamento social.

O impacto ocasionado pela pandemia da Covid-19 prejudicou inúmeras áreas de trabalho, mas em contrapartida trouxe um crescimento exponencial da fotografia de produtos. Exemplo disso é o crescimento na oferta de sites de vendas, o e-commerce, que exige fotos de qualidade para que o cliente veja o produto e realize a sua compra no ambiente virtual.

Para Késia Padilha, referência em fotografia de produtos, “Acredito que esse período em que ficamos reclusos na pandemia, muitos empreendedores sentiram na pele a necessidade de divulgar melhor seus produtos e serviços na internet. O que impulsionou ainda mais a procura por fotos de qualidade na reabertura dos estabelecimentos.”

Exemplo disso, é o empreendedor Lucas, que decidiu abrir o seu negócio durante a pandemia e relatou os benefícios que a fotografia de seus produtos trouxe para o empreendimento: “A fotografia dos produtos alavancou as vendas do meu negócio, porque mesmo que eu tentasse tirar em casa para divulgar, não é a mesma coisa quando tirada por um fotógrafo.”

Uma pesquisa realizada pela Justuno, Wesbly e Forbes mostram que 93% dos consumidores consideram a aparência visual um fator determinante na tomada de decisão de compra e cerca de 22% das devoluções devoluções acontecem porque o item comprado parece diferente nas fotos.

A maioria dos consumidores, hoje, não concretiza compras sem antes fazer uma pesquisa online. E, nessas pesquisas, a presença de imagens do produto é fundamental, pois pode transmitir o valor, qualidade, detalhes e conceito de um item.