Outsourcing de equipamentos de TI pode auxiliar na autonomia de crédito

* Por: DINO - 1 de julho de 2022.

Com constante presença no dia a dia das pessoas, os equipamentos eletrônicos estão cada vez mais caros. A alta nos valores pode ser explicada pela demanda das empresas para estruturar o modelo de trabalho home office e principalmente pela alta do dólar, fator responsável pelo encarecimento dos produtos e insumos para a fabricação dos equipamentos no país. Diante disso, muitas empresas encontraram no modelo de outsourcing de infraestrutura de TI a resposta para manterem a autonomia das suas linhas de crédito e para desafogar o capital de giro.

De pequenos e médios negócios até grandes empresas, os dispositivos eletrônicos são essenciais para manter o controle operacional desses empreendimentos. A crescente nos preços destes itens pode afetar diretamente a margem de gastos das companhias, sobretudo para as que estão começando e precisam construir a infraestrutura tecnológica da empresa do zero.

“Com a instabilidade da cotação do dólar, os equipamentos de TI acabam tornando-se itens caros e pouco acessíveis, sobretudo considerando que as empresas demandam por uma grande quantidade deles. Adquirir essa infraestrutura é uma conta que pode não fechar para essas companhias, além de gerar outros potenciais gastos que também comprometem a linha de crédito dessas empresas’’, explica Renan Torres, vice-presidente da Arklok.

Para além dos gastos com a aquisição da infraestrutura de TI, é preciso estar preparado para lidar com os valores de manutenção, troca de equipamentos avariados e investimento em uma equipe que faça o gerenciamento dessa infraestrutura. Por isso, a locação desses equipamentos está cada vez mais sendo considerada pelas empresas.

“Manter um parque tecnológico custa caro e é complexo para as companhias que não dispõem de profissionais especializados em TI. Por isso, o full outsourcing garante essa otimização e permite que as empresas lidem apenas com um investimento no mês que não compromete a linha de crédito da companhia, sem surpresas, danos e gastos inesperados. Além de contarem com todo o suporte de entrega, manutenção e consultoria de especialistas’’, ressalta Renan.

Em 2021, segundo dados da International Data Corporation – IDC Brasil, o mercado de locação de computadores cresceu cerca de 24% no país. Para este ano, a previsão da mesma consultoria é de expansão de 21%, com investimentos na casa dos US$ 100 milhões. Com a popularização do serviço, a expectativa é que o outsourcing conquiste um espaço ainda maior nos próximos anos.

“A Arklok cresceu 60% em 2021, com certeza o mercado despertou para os benefícios desse modelo de serviço. Além de ser mais prático, o outsourcing de TI permite que essas empresas tenham mais autonomia de crédito e possam crescer mais, o que contribui para a economia brasileira e para a geração de novos empregos’’, enfatiza Renan Torres, CEO da Arklok.

A Arklok é uma empresa pertencendo ao mercado de full outsourcing de infraestrutura de TI. Ou seja, faz locação de equipamentos de tecnologia, como notebooks, desktop, impressoras, smartphones, entre outros itens para empresas com o objetivo de reduzir custos da infraestrutura corporativa. Com mais de 200 mil itens alocados e 900 clientes em carteira, a Arklok está presente em mais de 600 cidades em todo o território nacional.