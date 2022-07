Panorama do mercado da certificação digital

1 de julho de 2022.

Nos últimos dois meses, empresários do setor da certificação digital participaram de uma série de lives no Instagram onde discutiram o mercado de certificados digitais ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) no país, seu crescimento e oportunidades de negócios.

A ICP-Brasil fechou o mês de abril contabilizando 562.747 certificados digitais emitidos, um crescimento de 2,3% comparado ao mesmo período do ano anterior. Atualmente são 10.861.193 (dez milhões, oitocentos e sessenta e um mil e cento e noventa e três) certificados digitais ativos. A projeção de emissões é de 8.602.477 (oito milhões, seiscentos e dois mil, quatrocentos e setenta e sete) certificados digitais para 2022.

Para o diretor de Negócios e Marketing da Safeweb, Luciano Schewe, só há muita gente trabalhando neste mercado porque há demanda. “Ainda existe um futuro brilhante para este mercado.”

“Este é um momento de conscientização e avanço. É um mercado fantástico, um dos melhores do Brasil”, disse o CEO da QualityCert, Ney Pinheiro. O Gestor de Negócios da Link Certificação Digital, Eduardo Assis, lembrou da importância do associativismo para o empresário, até para alcançar novos rumos de negócios. “Unidos temos voz.”

Para o presidente-executivo da Associação das Autoridades de Registro do Brasil (AARB) Edmar Araújo, que conduziu as conversas, a audiência de mais de 1.700 pessoas nas transmissões demonstra que há um desejo do empresário, seja de uma autoridade de registro ou certificadora, por informações que possam agregar valor aos seus negócios. “Cada vez mais vamos buscar meios de passar conhecimento e assuntos relevantes para o setor”.

Participaram ainda das lives os CEOs da Certificaminas, Heitor Pires, da CertFácil, Cícero Campos, CTIO da Valid, Márcio Nunes e os diretores Comercial da Soluti, Júlio Mendes, e de Relações Institucionais da Certisign, Leonardo Gonçalves.

Todas as lives da série “Mercado, Business e Tendências da Certificação Digital” estão disponíveis no Instagram aarb_oficial.