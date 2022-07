Sicoob Central Crediminas está em adequação à LGPD com Privacy Tools

1 de julho de 2022.

Com a entrada em vigor da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) em setembro de 2020, todas as empresas passaram a priorizar projetos de adequação para protegerem a privacidade e a proteção de dados dos clientes, usuários e consumidores.

O Sicoob Central Crediminas é uma cooperativa de segundo grau do Sistema Sicoob, responsável pela coordenação e centralização dos processos operacionais e de representação das suas cooperativas singulares filiadas, sendo responsável por R$ 41 bilhões em ativos e com 723 agências.

A preocupação com a privacidade dos dados de cooperados e empregados sempre foi parte das atividades de governança, planejamento de sistemas e processos da empresa, contudo, a adequação dos processos e gestão do projeto de adequação à LGPD estava sendo feita de forma manual, sem uma plataforma de apoio para acelerar e dar maior segurança à cooperativa mineira. E foi neste ponto que a Privacy Tools, uma startup 100% nacional, veio para apoiar.

Um projeto personalizado

Desde 1988, o Sicoob Central Crediminas atua com foco em efetuar a centralização financeira, a fiscalização e o assessoramento nas áreas de crédito, economia, tecnologia da informação, contabilidade, comunicação e marketing, controle e gestão de riscos, assessoria jurídica e capacitação profissional para atender às suas cooperativas filiadas.

Uma vez que o Sicoob Central Crediminas organiza, processa e distribui informações estratégicas, avalia oportunidades de negócios e promove treinamentos para a capacitação profissional para os colaboradores e conforme aponta o analista Claudio Maulais: “A adequação é possível com uma empresa que não atue no papel de fornecedor e sim em parceria mútua em prol de uma cultura de proteção e privacidade para o nosso país, não somente ao acessar a plataforma e termos acessos a um rico conteúdo sobre proteção e privacidade de dados já selecionado e com o trabalho realizado pela Privacy Tools.”