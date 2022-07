Cruzeiro’s Bar abre nova unidade na Avenida Paulista

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 4 de julho de 2022.

Quando abriram a primeira unidade em 2011, na Rua Cruzeiro, na Barra Funda, o Cruzeiro’s Bar era um restaurante de comida brasileira. Ao longo destes 11 anos, a marca fortaleceu o conceito de churrasco e hoje abre espaço no mercado de alimentação fora do lar de São Paulo com carnes premium, consolidando expansão em unidades dentro de shoppings.

“A partir da segunda unidade do Cruzeiro’s Bar, começamos a abrir nossas unidades em Shoppings. Visualizamos que esses espaços oferecem o conforto, a segurança e a conveniência que os nossos clientes preferem”, aponta Gelson Dargas, sócio-churrasqueiro do Grupo. Assim, 4 das 5 casas em operação estão nestes centros de compras e agora será aberta mais 1 unidade no Shopping Center 3, na avenida Paulista.

“Queremos reforçar a nossa presença na região central de São Paulo com comida de boteco, com almoço executivo na medida certa e com churrasco premium”, conta outro sócio, Vilso Dargas.

Esse é um mercado que tem mudado muito nos últimos tempos, tanto que Gelson Dargas lembra que no início havia muita resistência em incorporar novos cortes de carnes como já era comum no mercado norte-americano, “eram muito comuns cortes como o tomahawk, o t-bone, o ancho e chorizo. Aqui, quando abrimos a primeira casa, só se falava de picanha. Agora a nossa clientela está alinhada com essas tendências e é superexigente”

A proposta desta nova casa é aproximar cada vez mais as pessoas dos cortes premiums e dos processos com os quais as carnes são preparadas “de modo a garantir transparência e segurança daquilo que será consumido”, desta forma o projeto da churrasqueira aberta será o grande diferencial e a novidade da marca nesta unidade “será uma churrasqueira de 3,5 metros que avança ao fundo do salão, onde o cliente pode ver o seu corte de carne sendo assado”, afirma Gelson. Outro destaque fica pelos cortes de carnes, “a nossa principal linha são cortes de Angus 3/4”.

A inauguração está prevista para o dia 13 de julho e a nova unidade do Cruzeiro’s Bar vai estará localizada no Piso 1 do Shopping Center 3.