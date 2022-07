Franquias de alimentação crescem 9,1% no 1º trimestre de 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de julho de 2022.

O mercado de franquias continua mantendo um ritmo de recuperação pós-pandemia. Apenas nos três primeiros meses do ano, o faturamento ultrapassou R$ 43 bilhões, 8,8% a mais que o ano anterior, de acordo com dados da Associação Brasileira de Franshing (ABF).

Essa é a quarto trimestre consecutivo de crescimento do setor, consolidando sua curva de recuperação. “A gradual retomada das atividades presenciais tem refletido de forma positiva, mas as vendas digitais também tiveram bom desempenho. Estamos caminhando para um ambiente de negócios cada vez mais híbrido”, analisou André Friedheim, presidente da ABF.

O segmento de alimentação fora de casa (foodservice) faturou R$ 7,1 bilhões no trimestre, apresentando um aumento de 9,1% em relação a 2021, ficando entre os setores que tiveram o melhor desempenho no período.

“Em 2020 tivemos que nos adaptar, criar meios de nos comunicarmos com os clientes que estavam em casa em isolamento e fazer a nossa comida chegar até eles, e tudo isso nos fez mais fortes. Agora estamos vivendo a da volta ao presencial, com os clientes frequentando os restaurantes e tem sido ótimo. A meta agora é expandir para outras regiões do país”, falou Alex Tereska, diretor da franquia Shawarma Food, rede especializada em pratos originais do Oriente Médio.

Segundo Fred Henrique, especialista em expansão de franquias, o franchising é um dos mercados mais seguros para se investir. “Mesmo gestores inexperientes conseguem administrar e ter sucesso com uma franquia. Isso acontece porque a marca passa por um processo de testes e consolidação. Após isso, o franqueado tem acesso a todo o conhecimento e experiência da empresa, que trilhou as partes mais desafiadoras para que o franqueado tenha sucesso na sua jornada”, finalizou o especialista.