Raposo Soares & Salomé Advogados completa 17 anos de atuação no mercado

* Por: DINO - 4 de julho de 2022.

Com atuação nas áreas do Direito Empresarial, Penal e Trabalhista, bem como Direito Civil e Consumidor, atuando de maneira integrada, a Raposo Soares & Salomé Advogados completa 17 anos de atividade.

De acordo com João Francisco Raposo Soares, sócio-fundador do escritório, o segredo desse empreendimento foi que desde o início das atividades foram buscadas e concretizadas parcerias com outros escritórios de advocacia, no que Lucas Vinicius Salomé concorda integralmente, argumentando que ninguém faz nada sozinho. “Juntos somos sempre mais fortes”, explica.

Lucas Salomé acredita que a prevenção é a melhor saída para a justiça do trabalho, sua especialidade: “Toda empresa deve ter um sistema de prevenção e ficar dentro da lei para evitar ações trabalhistas, que possam gerar desgastes e custos desnecessários para seu caixa. É de bom tamanho documentar tudo quanto possível. Muitas vezes são medidas razoavelmente simples para evitar tais problemas, que ainda tanto aborrecem os proprietários ou executivos. É preciso também estar a par das mudanças na legislação, porque em certos momentos, por desconhecimento, podem ser ignoradas pela diretoria de uma empresa.”

João Raposo, por sua vez, se orgulha de também estar atuando na luta pelo direito das crianças autistas junto aos planos de saúde, “Hoje já são mais de 100 crianças autistas ajudadas. Toda vez que a gente consegue uma liminar pra mim é como fazer um gol na Copa do Mundo, é muito bom saber que aquela criança não vai ficar sem as terapias”, explica.

Mais informações: www.rapososoaresesalomeadvogados.com.br